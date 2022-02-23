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Rusya-Ukrayna krizinde bundan sonra neler yaşanacak? 4 senaryolu süreçte darbe detayı

23.02.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararından sonra tüm dünya önümüzde süreçte nelerin yaşanacağını merak ediyor. Krizle ilgili 4 senaryo öne çıkarken bunların içinde en dikkat çekici olanı Zelenskiy'e darbe planı yapılması. Peki diğer senaryolar gerçekleşirse neleri görebiliriz? İşte Rusya-Ukranyna krizinde gerçekleşmesi muhtemel 4 senaryo...

Rusya-Ukrayna krizinde bundan sonra neler yaşanacak? 4 senaryolu süreçte darbe detayı

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk adımı, akıllara, bundan sonra Rusya'nın olası hamlelerinin neler olabileceği sorusunu getirdi. 4 senaryo üzerinde durulurken, tankların ayrılıkçıların bölgesinde kalması ihtimallerden biri. Peki diğer senaryolar neler?
Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıma kararının ardından gözler muhtemel senaryolara çevrildi.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, Rusya tanklarının nerede duracağı ile ilgili 4 senaryo gündemde.

TANKLAR AYRILIKÇILARIN OLDUĞU BÖLGEDE DURACAK

Bu senaryolardan ilki, Rus tanklarının Donbas'ta ayrılıkçıların bulunduğu bölgede durması yönünde.

Buna göre, Rus askeri birlikleri Donbas’a girdikten sonra, en fazla 2015 yılında şekillenen cephe hattına kadar ilerleyecek.

Ukrayna'nın bu ilerleyişe müdahale etmemesi halinde dünya rahat bir nefes alacak.

RUSYA DONBAS'IN TAMAMINI ALACAK

İkinci senaryoya göre ise Rus ordusu Donbas'ın tamamını alacak. Yani, Rusya, Ukrayna kontrolündeki alana girecek.

Eğer Ukrayna ve NATO bunu ilhak sayarsa çatışma riski doğacak. Bunun karşılığında, Moskova yönetimi uluslararası toplumun çok ağır yaptırımları ile karşı karşıya kalacak.

YEREL ÇATIŞMA

Diğer bir senaryo ise Kiev ve Moskova kontrolü dışında Donbas'ta başlayabilecek yerel çatışma ihtimali.

Bu çatışmaların büyümesi halinde ülkelerin devreye girmesi ve bir savaşın başlama ihtimaline dikkat çekiliyor.

DARBE İDDİASI

Son olasılık, Zeleskiy'nin darbe ile devrilmesi söylentisi üzerine kurulu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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