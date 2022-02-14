Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih: 16 Şubat! Saldırı olacak mı?

Rusya ve Ukrayna cephesinden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD medyasının 16 Şubat iddiasından sonra Ukrayna cephesi de beklentilerini açıkladı. Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı.

UKRAYNA SALDIRI BEKLEMİYOR

Durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirten Danilov, 16 veya 17 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmediklerini ifade etti.

Danilov, ancak Rus tarafının provokasyon gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, buna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

ABD MEDYASI 16 ŞUBAT'I İŞARET ETMİŞTİ

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI'NIN SON AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi. Zelenskiy ve Scholz, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa için kritik önemde olduğuna vurgu yaparak, "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliği demektir. Kuzey Akımı 2 projesinin risklerini de görüşmemizde değerlendirdik. Bunun jeopolitik bir silah olduğunu anlıyor ve enerji garantisi ile enerji güvenliği istiyoruz. Ukrayna’da bugün Avrupa’nın gelecekteki güvenlik mimarisi oluşturuluyor. Ukrayna’ya Avrupa’dan gelecek güvenlik, ekonomik ve enerjik destek çok önemli" ifadelerini kullandı.

ÜLKEYİ TERK EDENLERE SESLENDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekillerine ve iş adamlarına seslenen Zelenskiy, "Kalanlar bizimle olanlardır ve bizdendir. Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız" ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Scholz ise yaptığı konuşmada, “Öncelikle diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir askeri tehlike durumu olmamasına rağmen Rusya’nın Ukrayna sınırındaki tatbikatlarının kabul edilir bir durum değildir. Rusya, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederse, ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

"BİR KEZ DAHA NETLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

“Bir kez daha netleştirmek istiyorum, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü esastır ve müzakere edilemez” ifadelerini kullanan Scholz, “Şimdi Rusya’dan gerilimi düşürmeye yönelik adımlar bekliyoruz. Aksi takdirde ‘ağır ekonomik, jeopolitik ve mali sonuçları’ olacaktır. Bunu yarın Moskova’da da söyleyeceğim" dedi.

Almanya’nın son sekiz yılda ekonomik olarak Ukrayna’ya en çok destek olan ülke olduğunu hatırlatan Başbakan Schol, desteklerinin ve yatırımlarının devam edeceğini aktardı.

Öte yandan Scholz, yarın Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. (AA-İHA)





