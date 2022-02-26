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Rusya Ukrayna krizini fırsata çevirdiler! Türkiye’deki felakette de aynısını yapmışlar…

26.02.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı sosyal medyada dolandırıcıların yeni tuzağı oldu. Ukrayna’daki halka yardım ettiklerini iddia eden kişiler, açtıkları profil hesaplarla para talep etmeye başladı. Aynı hesabın daha önce de Türkiye’deki büyük yangın felaketi sırasında da para topladığı tespit edildi. İşte pes dedirten olayın detayları…

Rusya Ukrayna krizini fırsata çevirdiler! Türkiye’deki felakette de aynısını yapmışlar…

Ukrayna’daki savaş resimlerini ve videolarını paylaşan sahtekârlar, insanların iyi niyetlerini suiistimal ederek, ceplerini doldurma peşine düştü. Global ölçekte yapılan sahte yardım kampanyaları ‘Plant A Tree’ kullancısı adıyla ve Save Ukraine (Ukrayna’yı Kurtar)’ adıyla başlatıldı. Türkiye gazetesinin haberine göre; Hesabın daha önce de Türkiye’de büyük yangın felaketi sırasında para topladığı tespit edildi. Ancak toplanan paraların nereye gittiği bilinmiyor. Aynı sitede bağışlar hesap numarası ile veya alışveriş sitelerinden yapılacak olan alışveriş gelirleri ile toplanıyor.

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İşin Türkiye tarafında da birçok sahte yardım hesabı açıldığı görülüyor. Profillerde daha önceki resmi yardım kampanyalarının fotoğrafları kullanılıyor. Tırların üzerinde ‘Yaraları birlikte saralım’ yazılı afişlerin olduğu görülüyor. Yine bağışlar belli hesap numaralarına isteniyor. Ancak toplanan paraın nerede olduğu veya kime ulaştırıldığı konusunda bir bilgi verilmiyor. Hâlen açık duran bu sahte profillerin, belli bir bağış rakamına ulaştıktan sonra kapanacağı da tahmin ediliyor. Uzmanlar, resmî kurumlar dışında sosyal medyadan yardım toplamanın yasak olduğunu ve tespit edilmesi durumunda hukuki işlem başlatılacağını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Rusya Ukrayna
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