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Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ne konuşuldu? "Kesinlikle vazgeçilmez" diyerek duyuruldu

05.03.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 10. gününde iki ülkeden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ateşkes için gözlerin çevrildiği müzakere görüşmelerinden beklenen sonuç çıkmamıştı. Üçüncü müzakere görüşmelerinin ise tarihi belli olmadı. Çatışmaların ve sert söylemlerin sürdüğü krizde iki ülke arasında müzakerede ne konuşuldu? İşte yanıtı...

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ne konuşuldu? "Kesinlikle vazgeçilmez" diyerek duyuruldu

Rusya, Putin'in talimatıyla 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Binlerce insan bu talimat sonrasında hayatını kaybederken yüz binlerce Ukraynalı da ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den gelen çağrı üzerine iki ülke müzakerelere başladı. Ancak ne birinci tur görüşmelerinde ne ikinci tur görüşmelerinde dünyanın beklediği ateşkes sonucu çıkmadı. Rusya'dan yapılan son açıklamada üçüncü tur görüşmeleri için tarihin henüz belirlenmediği, Ukrayna'nın dönüş sağlamadığı belirtildi.

"UKRAYNA BAHANELER BULUYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler konusunda Kiev’den henüz yeni bir tarih almadıklarını belirterek, “Ukrayna, Rusya ile bir sonraki müzakere turunun başlamasını ertelemek için sürekli bahaneler buluyor.” dedi.

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"TAHLİYELER ENGELLENDİ"

Rusya’nın Ukrayna’da yalnızca kendileri için tehdit oluşturan Ukrayna askeri altyapı tesislerine saldırdığını savunan Lavrov, Kiev yönetiminin yabancılar ve sivillerin Rus ordusuna karşı rehin tutulmasına karşı olmadığı izlenimi verdiğini söyledi.

Lavrov, Rus ordusunun yabancı öğrencilerin Harkiv’den tahliyesine yardım etmeye hazır olduğunu ancak bunun Ukrayna tarafınca engellendiğini öne sürdü.

İnsani yardım ve güvenli koridor hususunda da açıklamalarda bulunan Lavrov, Herson şehri yönetiminin Rusya’nın insani yardımını reddettiğini ifade etti. Lavrov, “Bu, Kiev rejiminin manevrasına benziyor.” ifadesini kullandı.

Lavrov, Rus askeri birliklerinin kuşatması altında bulunan Mariupol’da da yönetimin sivillerin güvenli koridordan çıkmasına imkan vermediğini savundu.

"KİEV RUSYA İLE NATO ARASINDA ÇATIŞMAYI KIŞKIRTMAK İSTİYOR"

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy’in konuşmalarının durumun gidişatına iyimserlik katmadığını belirten Lavrov, “Kiev, NATO ile Rusya arasında bir çatışmayı kışkırtmak istiyor. Zelenskiy’in militarist çılgınlığı Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelere ihtiyacı olmadığını gösteriyor.” diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler konusunda Kiev’den henüz yeni bir tarih almadıklarını anlatan Lavrov, dün akşamdan bu yana 3. tur için teklif vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Lavrov, “Ukrayna, Rusya ile bir sonraki müzakere turunun başlamasını ertelemek için sürekli bahaneler buluyor. Rus heyet, hala Ukrayna'dan bilgi bekliyor. Şimdi durum garip görünüyor.” dedi.

MÜZAKERELERDE NE KONUŞULDU?

Rusya'nın Ukrayna krizini çözmek için gerekli gördüğü koşulları açıkça ortaya koyduğunu aktaran Lavrov, "Bu krizi çözmek, Kuzey Atlantik İttifakı üyeleri tarafından Ukrayna topraklarında Rusya’ya karşı yıllardır yaratılan tehdidi ortadan kaldırmak için koşulların kesinlikle vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Rusya Devlet Başkanı’nın konuşmasında da heyetimizin görüşmelerinde de bunu belirttik." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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