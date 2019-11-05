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Rusya: “Ukrayna provokasyonu kabul etmeli”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Rusya, el koyduğu gemilerin iade edilmesi hususuyla ilgili kendilerine nota veren Ukrayna için, "Ukrayna öncelikle provokasyonu kabul etmeli” dedi.Rusya, el konulan gemilerin iade edilmesi hususuyla ilgili kendilerine nota veren Ukrayna’ya yönelik açıklama yaptı.

Rusya, el koyduğu gemilerin iade edilmesi hususuyla ilgili kendilerine nota veren Ukrayna için, "Ukrayna öncelikle provokasyonu kabul etmeli” dedi.
Rusya, el konulan gemilerin iade edilmesi hususuyla ilgili kendilerine nota veren Ukrayna’ya yönelik açıklama yaptı. Ukrayna’nın öncelikle Kerç Boğazı’nda yaptığı provokasyonu kabul etmesi gerektiğini ifade edilirken, konuya dair açıklama Rus senatör Sergey Tsekov tarafından yapıldı. Tsekov açıklamasında, “Ben öyle biliyorum ki Ukrayna, Kerç Boğazı’nda yaptığı bu provokasyon eylemini hala kabul etmiyor. Öncelikle kendileri tarafından organize edilen bu provoke eylem kabul edilmeli. Ondan sonra da gemi konusunu değerlendiririz” ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko tarafından düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada Rusya’ya, Kasım 2018 tarihinde Ukrayna Donanması’na ait 3 gemiye mürettebatıyla birlikte el koyması ve gemilerin iade edilmemesi sebebiyle nota verildiği duyurulmuştu. El konulan Yana Kapa, Berdyansk ve Nikopol adlı 3 gemide bulunan 24 denizci ise uzun süren gözaltı sürecinden sonra Eylül ayında Ukrayna’ya teslim edilmişti.

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