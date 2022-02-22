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Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Dünya Savaşı çıkar mı? Rusya Ukrayna krizi son durum nedir?

22.02.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kağıt üstündeki yönetimlere destek için Rus ordusunu Ukrayna'ya göndermiş olan Rusya liderine neredeyse bütün ülkeler tepki gösterdi. Peki Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Dünya Savaşı çıkar mı? İşte Rusya Ukrayna krizi son durum!

Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Dünya Savaşı çıkar mı? Rusya Ukrayna krizi son durum nedir?

Haftalardır Ukrayna'yı sayısı 190 bini bulan askerle kuşatma altında tutmakta olan Rusya lideri Putin, son olarak ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı. Putin, kararını televizyonlarında canlı yayında imzaladı ve ayrıca Donbas'a da Rus askerlerini gönderdi. Peki Rusya Ukrayna krizi son durum nedir?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI MI?

Rusya Devlet Başkanı Putin'in attığı imzalar, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Rusya lideri Putin, son olarak ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıdı. Türkiye saatiyle sabaha karşı 2:30 sularında Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'la 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra kameralar karşısına geçti. Zelenskiy, ekran karşısında açıklama yaparak "Korkmuyoruz" ifadesini kullandı ve uluslararası ortaklarından net ve etkili destek adımları beklediğini de sözlerine ilave etti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI!

Sabah 7:10'da Fransa'nın çağrısıyla acil olarak toplanmış olan BM Güvenlik Konseyi'nde söz alan ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Moskova yönetimi tarafından alınmış olan Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı ve gerçekleşecek sonuçların Ukrayna, Avrupa ve dünya çapında korkunç olabileceği konusunda uyardı.

08.15'te BBC Avrupa Editörü Katya Adler, "Böl ve yönet taktikleriyle tanınan Putin'in eylemleri, aslında Batılı müttefikleri birbirine yakın tutmaya olanak tanıdı" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Ukrayna’nın Lviv kentindeki Amerikan diplomatik personelinin güvenlik sebepleri nedeniyle Polonya'ya gideceğini doğruladı. Başkent Kiev’de yer alan Amerikalı personeller daha önce, batıdaki Lviv kentine taşınmıştı. Ayrıca Avustralya da Kiev'deki büyükelçilik çalışanlarını Romanya ve Polonya'ya tahliye etmekte.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa Polonya Rusya Ukrayna
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