Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? sorusunun yanıtı Donetsk'de yaşanan son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim büyüyor. 2021'in son aylarına doğru yaşanan ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile Birleşik Milletler'den yapılan açıklamalar doğrultusunda büyüyen sorun dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Donetsk'de art arada patlama olduğu yönünde çıkan haberler sonrası Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Son durum ne? Rusya Ukrayna arasında savaş mı çıktı? Donetsk'deki patlamaların sebebi ne? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Rusya - Ukrayna krizine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI MI?

Rusya - Ukrayna krizi sürüyor. Bugün sabah saatlerinde açıklamalarda bulunan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu..

Sivillerin bölgeden ayrıldığı aktarılırken Ukrayna, ülkenin doğusundaki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde birden fazla büyük patlama sesi duyulduğu açıklandı.

RUSYA UKRAYNA KRİZİNDE SON DURUM NE?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim geçtiğimiz yılın Kasım ayında patlak verdi. 2 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı yönünde haberler çıktı ve uydu fotoğpraflarına yer verildi. Bu olayın ardından tarihler 18 Kasım'ı gösterdiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düzenlediği toplantıda ciddi ve uzun vadeli güvenlik garantileri sağlanması konusunda talimat verdiği haberleri basında yer aldı. Putin ile ilgili geniş yankı uyandıran haberler sonrası geçen yılın aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı yaptığı açıklamada Rusya'nın 170 bin askerle Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağını duyurdu. Açıklamayı takip etden gün sonra Rusya; Amerika Birleşik Devletleri ile Nato'ya taleplerini aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'nın taleplerine ilişkin yazılı açıklama ise geçtiğimiz Ocak ayında geldi. Öte yandan Ocak ayının sonunda dünya basının yakından takip ettiği konuya ilişkin açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'nın NATO Üyesi olmadığı için ülkeye tam anlamıyla destek sağlanamayacağını ifade ettiğini manşetlere taşıdı. Stoltenberg'in bu açıklaması geniş yankı uyandırdı.

Şubat ayının başında NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana'nın Ukrayna'nın yakın gelecekte ittifaka katılmayacağını duyurmasının ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valery Zalujniy, yaptığı açıklamada Rusya'dan Ukrayna'ya askeri bir tehdidin olmadığını ifade etti fakat 11 Şubat Cuma günü Avrupa Birliği Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi.

Ukrayna ile Rusya krizini alevlendirecek bir başka açıklama ise Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı joe Biden, Vladimir Putin'in devlet başkanı olduğu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ülkesinin Ukrayna'daki vatandaşlarını kurtarmak için asker göndermeyeceğini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da 12 Şubat Cumartesi günü Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime ilikin yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir"

Tüm bu yaşananların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaptığı açıklamada "Olası savaş hakkında çok fazla şey söyleniyor ve insanlar tarih bile veriyor. Düşmanlarımızın en iyi dostu ülkemizdeki paniktir ve tüm bu bilgiler sadece panik yaratır, bize yardımcı olmaz" ifadelerini kullandı.

Dün, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk Ukrayna'nın Rus işgali ihtimaline karşı Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi yardımı yapılmasını istediği yönünde çıkan haberler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

15 Şubat Salı (bugün) Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret etti ve yaptığı açıklamada, "Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu ifade etti.

Öte yandan Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı gündeme taşıdı.

Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım istediği ayrıca ara buluculuk teklif ettiği, ancak Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk teklifine sıcak bakmadığı bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri hareketliliği üzerine Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı yayımlayarak ABD vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmemesi ve bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşlarının ayrılması çağrısında bulundu.

Rusya Ukrayna krizine ilişkin bir açıklama da Japonya'dan geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, "Uluslararası kamuoyuyla koordinasyon halinde güncel duruma uygun şekilde karşılık vereceğiz, yaptırım da dahil." ifadelerine yer verdiği açıklamasında Rusya'ya gözdağı verdi.

18 Şubat'ta açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna etrafında 'gürültü' çıkardığını söyledi. Öte yandan Hollanda hükümeti'nin Ukrayna'ya silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzeme yardımında bulunacağı duyurulurken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiğini duyrumasının aksine Moskova'nın sınıra ek güçler gönderdiğini ifade etti

Rusya - Ukrayna krizine ilişkin konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı açıklama ile Rusya'ya, askerlerini Ukrayna sınırlarından derhal geri çekmesi çağrısında bulundu.

İngiltere, Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan gerilimden ötürü vatandaşlarına "zorunlu seyahatler" dışında Belarus'a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Şubat'ta G7 liderleri ile çevrimiçi görüşme yapacağını ve Ukrayna-Rusya gerginliğinde yaşanan son gelişmeleri ele alacağını duyurdu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını belirtti.

RUSYA UKRAYNA ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

19 Şubat Cumartesi günü Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 19 kez ateşkes ihlali yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine ve Bolotone bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu, Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan diğer bir açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 66 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

DONETSK'DEKİ PATLAMALARIN SEBEBİ NE?

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, gözlemcilerin doğu Ukrayna'daki çatışmalarda büyük bir artış olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu belirtmesinin ardından açıklamada bulundu.

İşte Puşilin'in yaptığı açıklama:

"Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bugün genel seferberlik hakkında bir kararname imzaladım.

Bu açıklama sonrası Saat 11:44'te Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde birden fazla büyük patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin sebebi henüz bilinmiyor. .

