Rusya-Ukrayna savaşı... Dünyanın gözü Antalya'da olacak "Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek"

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 14. günde sürerken, Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle birlikte iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Antalya'da görüşme kararı aldı. Yarın gerçekleşecek olan ve dünyanın takip edeceği buluşma öncesi konuşan Ukraynalı Bakan, bu görüşmenin öncelikle Bakan Çavuşoğlu sayesinde olduğunu ifade etti.

Ukrayna merkezli haber ajansı Unian'ın haberine göre, Bakan Dmitro Kuleba, televizyonda canlı yayında yaptığı açıklamada, Lavrov ile müzakere masasına oturacağını söyledi.

Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mi yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov'u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak." dedi.

Lavrov'un iki yıldır ikili veya Normandiya Dörtlüsü formatında kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydeden Kuleba, "Şimdi aniden kabul etti, belki bir şey iletmek istiyor. Dinleyeceğiz ama Lavrov'un Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın mimarlarından olduğu anlayışıyla onunla konuşacağım." ifadesini kullandı.

Kuleba, işgal altındaki Kırım ve Donbas'ın görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin müzakerelerde bir şeylerden vazgeçme pozisyonunda olmadığını söyledi.

RUSYA TARAFINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un yarın Antalya Forumu için Türkiye'ye geleceğini ve burada Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile temasa geçmeyi planladığını açıkladı.

(AA)

