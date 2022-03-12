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Rusya-Ukrayna savaşı Mısır'ı da vurdu! Yasak getirdiler

12.03.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, Mısır'ı da vurdu. Ülkede bazı gıda ürünlerinde meydana gelen fiyat artışının önüne geçmek için yağ, mısır ve firik bulguru ihracatına da geçici olarak yasak getirildiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı Mısır'ı da vurdu! Yasak getirdiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi enerji ve petrol olmak üzere pek çok alanda dünyayı etkiledi. Mısır, bazı gıda ürünlerinde meydana gelen fiyat artışının önüne geçmek için yağ, mısır ve firik bulguru ihracatına da geçici olarak yasak getirdiğini duyurdu.

3 AY BOYUNCA İHRAÇ EDİLEMEYECEKLER

Mısır resmi haber ajansı MENA’da yer alan haberde, ülkede yağ (tüm yağ çeşitleri), firik bulguru ve mısır ihracatının 3 ay boyunca geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bilgisine yer verildi.

Mısır Ticaret Bakanı Nevin Cami, bugün basına yaptığı açıklamada, bu kararın Mısır Kalkınma Bakanı Ali el-Musilhi ile koordinasyonlu bir şekilde alındığını aktardı.

Bakan Cami, bu kararın özellikle Ramazan ayının da yaklaşmasıyla halkın temel gıda ihtiyacını tam anlamıyla gidermek amacıyla alındığını kaydetti.

Mısır, 11 Mart’ta buğday, un, makarna, mercimek ve fasulye ihracatının da 3 ay boyunca geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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