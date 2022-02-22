HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? Rusya'nın Ukrayna'daki işgal rotaları nereler?

Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? Rusya'nın Ukrayna'daki işgal rotaları nereler?

22.02.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? sorusunun yanıtı 2 ülke arasında yaşanan kriz dolayısıyla merak konusu oldu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Peki Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? Rusya'nın Ukrayna'daki işgal rotaları nereler? Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin detaylar haberimizde...

Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? Rusya'nın Ukrayna'daki işgal rotaları nereler?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı 190 bine yakın askerle kuşatma altında tutuyor. Putin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldığını duyurdu. Birçok ülkeden Rusya'ya tepki açıklamaları gelirken vatandaşlar Rusya-Ukrayna geriliminde son durumu öğrenmek için internet üzeride araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? Rusya'nın Ukrayna'daki işgal rotaları nereler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NASIL SONUÇLANIR?

Rusya Ukrayna arasındaki bir savaşın sonuçlarının çok sayıda ülkeyi etkileyebileceği ifade ediliyor. Rusya Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklamada bulunan siyasi analistler, olası bir savaşın hem askeri hem de ekonomik sonuçlarını madde madde duyurdu.

İşte tahminler:

Askeri güç kapasitesi Rusya lehine olduğundan, Rusya sınır çatışmalarının galibi olur.

Rusya, NATO'dan uçuş ve deniz sahasına kısıtlma şeklinde yanıt alır, bu sıcak çatışma riskini artırır.

Rusya, Küba ve Venezuela gibi ülkelerde ABD'ye yönelik askeri konuşlandırma girşiminde bulunulabilir.

Rusya'nın Batı'ya yönelik siper saldırıları artar.

Batı'lı ülkeler Rusya'ya ekonomik-mali, siyasi ve sosyokültürel yaptırımlar uygulamaya başlar.

Batı'da Almanya başta olmak üzere "yaptırımların etkisini" azaltacak bir mulalefet ortaya çıkabilir.

Batı birlik içinde olursa, Rusya'ya yönelik abluka, siyasi ve askeri yönden kuvvetlenir.

Rusya Avrupa'ya yaptığı doğalgaz ihracatını durdurabilir.

Rusya yanlısı ülkeler, Batı'nın yürülüğe koyduğu yaptırımlara karşı tepki gösterebilir.

Rusya'nın uluslararası ticarette ABD doları ve Euro ile işlem yapması engellenebilir.

Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ham madde, materyal ve malzeme ile ekipmanların satışı durdurulabilir.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ İŞGAL ROTALARI NERELER?

Rusya Devlet Başkanı Putin'in attığı imzalar, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Rusya lideri Putin, son olarak ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıdı. Türkiye saatiyle sabaha karşı 2:30 sularında Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'la 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra kameralar karşısına geçti. Zelenskiy, ekran karşısında açıklama yaparak "Korkmuyoruz" ifadesini kullandı ve uluslararası ortaklarından net ve etkili destek adımları beklediğini de sözlerine ilave etti.

Öte yandan Rusya -Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulunan askeri analistler, Ukrayna sınırına yakın 190 bine kadar askeriyle Rusya'nın Ukrayna’yı işgal kararı alması durumunda birçok seçeneğe sahip olduğunu ifade etti.

Rusya Ukrayna savaşı başladı mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İklim krizi: Yeni BM raporu küresel ısınmanın etkilerine dair en kaygılandırıcı değerlendirme olabilirİklim krizi: Yeni BM raporu küresel ısınmanın etkilerine dair en kaygılandırıcı değerlendirme olabilir
21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Bu kez Akşener'in önünü kestiBu kez Akşener'in önünü kesti
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek!

O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi

'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi

Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

İlginizi Çekebilir

Saklambaç sosyal medyaya taşındı! Çöp kutusunda hapsolan...

Saklambaç sosyal medyaya taşındı! Çöp kutusunda hapsolan...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.