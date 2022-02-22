Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı 190 bine yakın askerle kuşatma altında tutuyor. Putin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldığını duyurdu. Birçok ülkeden Rusya'ya tepki açıklamaları gelirken vatandaşlar Rusya-Ukrayna geriliminde son durumu öğrenmek için internet üzeride araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır? Rusya'nın Ukrayna'daki işgal rotaları nereler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NASIL SONUÇLANIR?

Rusya Ukrayna arasındaki bir savaşın sonuçlarının çok sayıda ülkeyi etkileyebileceği ifade ediliyor. Rusya Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklamada bulunan siyasi analistler, olası bir savaşın hem askeri hem de ekonomik sonuçlarını madde madde duyurdu.

İşte tahminler:

Askeri güç kapasitesi Rusya lehine olduğundan, Rusya sınır çatışmalarının galibi olur.

Rusya, NATO'dan uçuş ve deniz sahasına kısıtlma şeklinde yanıt alır, bu sıcak çatışma riskini artırır.

Rusya, Küba ve Venezuela gibi ülkelerde ABD'ye yönelik askeri konuşlandırma girşiminde bulunulabilir.

Rusya'nın Batı'ya yönelik siper saldırıları artar.

Batı'lı ülkeler Rusya'ya ekonomik-mali, siyasi ve sosyokültürel yaptırımlar uygulamaya başlar.

Batı'da Almanya başta olmak üzere "yaptırımların etkisini" azaltacak bir mulalefet ortaya çıkabilir.

Batı birlik içinde olursa, Rusya'ya yönelik abluka, siyasi ve askeri yönden kuvvetlenir.

Rusya Avrupa'ya yaptığı doğalgaz ihracatını durdurabilir.

Rusya yanlısı ülkeler, Batı'nın yürülüğe koyduğu yaptırımlara karşı tepki gösterebilir.

Rusya'nın uluslararası ticarette ABD doları ve Euro ile işlem yapması engellenebilir.

Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ham madde, materyal ve malzeme ile ekipmanların satışı durdurulabilir.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ İŞGAL ROTALARI NERELER?

Rusya Devlet Başkanı Putin'in attığı imzalar, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Rusya lideri Putin, son olarak ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıdı. Türkiye saatiyle sabaha karşı 2:30 sularında Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'la 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra kameralar karşısına geçti. Zelenskiy, ekran karşısında açıklama yaparak "Korkmuyoruz" ifadesini kullandı ve uluslararası ortaklarından net ve etkili destek adımları beklediğini de sözlerine ilave etti.

Öte yandan Rusya -Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulunan askeri analistler, Ukrayna sınırına yakın 190 bine kadar askeriyle Rusya'nın Ukrayna’yı işgal kararı alması durumunda birçok seçeneğe sahip olduğunu ifade etti.



