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Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi açıkladı! Rusya Ukrayna savaşı bitiş tarihi!

15.03.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin ne zaman sonlanacağı merak edilirken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yeni bir açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklamasında savaşın sona erebileceği tarih duyuruldu. Peki Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? İşte müzakere süreci devam eden Rusya Ukrayna savaşı bitiş tarihi!

Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi açıkladı! Rusya Ukrayna savaşı bitiş tarihi!

Rusya Ukrayna savaşı 20. gününde sürerken, gerek iki ülke arasındaki müzakereler, gerekse diğer ülkelerin temasları henüz savaşı bitirecek sonucu vermedi. Son olarak Ukrayna tarafından savaşın sona ereceği tarihle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Peki Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 19. gününde sürerken Rus ve Ukrayna heyetleri video konferans yöntemiyle 4. defa bir araya gelmişti. Bugün ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich tarafından yeni bir açıklamaa geldi. Danışman, Rusya’nın savaşmak için kaynaklarının tükeneceğini belirtildi.

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Savaşın biteceği tarih hakkında konuşan Arestovich "Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu savaş, Mayıs ayında bitebilir. Hatta bu tarih daha da erken olabilir. Mümkün olan en geç tarihten bahsediyorum. İki ülke arasında barış sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ÇAPLI ÇATIŞMALAR SÜREBİLİR

Arestovich, aynı zamanda iki ülke arasında barış sağlansa dahi küçük çaplı çatışmaların 1 sene boyunca devam edebileceğini ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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