Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Ukrayna Rusya aynı millet mi?

Rusya ile Ukrayna arasında katı çatışma farklı bir boyuta taşındı. Rusya Ukrayna krizi büyüyerek savaş noktasına geldi. Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna’ya çevrilmişken, Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu halkı da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu. Bu konuşma sonrası Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter sorusu gündeme geldi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından Kremlin Sarayı'ndan resmi ilk açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu halkı da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Operasyonun ne kadar süreceğine dair bilgi veren Peskov, "Rusya'yı demir bir perdenin arkasına kapatmanız imkansızdır. Operasyon hedefe varana kadar sürecek. Süreyi Putin belirleyecek" dedi. Ukrayna'ya yapılan askeri operasyonun Rusya ekonomisinde yaşattığı krize dair de konuşan Peskov, "Piyasaların duygusal tepkileri tahmin edildi ve önlemler alındı. Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine de Ukrayna halkı karar verir. Anketlere göre Rus halkı Donbass'taki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınmasını destekliyor" ifadelerine yer verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ne kadar süreceğine Rusya lideri Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.

RUSYA UKRAYNA AYNI MİLLET Mİ?

Ukraynalılar, tarihteki adları yani Kiev Rusları, Rusinler, egzoetnonimleri: Rutenler, Kazaklar, Çerkesler, Maloroslar, Küçük Ruslar, Doğu Slavları grubuna ait, çoğunluğu Ukrayna topraklarında yaşayan bir etnik topluluktur.

