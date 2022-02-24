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Rusya Ukrayna savaşı nedeni nedir? Rusya Ukrayna neden gerildi? Kriz neden patlak verdi?

24.02.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak Rus askerlerinin Çernobil nükleer santral alanına girdiği, ayrıca Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı. Bu gelişmelerin ardından Rusya Ukrayna savaşı nedeni nedir? Rusya Ukrayna neden gerildi? Kriz neden patlak verdi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Rusya Ukrayna savaşı nedeni ve yaşanan gelişmeler haberimizde...

Rusya Ukrayna savaşı nedeni nedir? Rusya Ukrayna neden gerildi? Kriz neden patlak verdi?

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalar art arda geliyor. Bugün Donbas'a özel askeri operasyon başlatıldı. Ayrıca Rus askerlerinin Kiev bölgesine girmesinin ardından vatandaşların şehri terk etmeye başladığı aktarıldı. Öte yandan Çernobil nükleer santral alanına girildiği aktarılırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuya ilişkin yaptığı açıklamada 1986'da yaşanılan trajediyi anımsatarak santraldaki güvenlik görevlilerinin benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için canlarından olduklarını vurguladı. Peki Rusya Ukrayna savaşı nedeni nedir? Rusya Ukrayna neden gerildi? Kriz neden patlak verdi? Rusya Ukrayna savaşının nedeni ile yaşanan gelişmelerin ayrıntılarına haberimizde değindik.

Rusya Ukrayna savaşı nedeni nedir? Rusya Ukrayna neden gerildi?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NEDENİ NEDİR?

Rusya Ukrayna krizi ilk olarak 2014'te Donbass'taki Rus yanlıların isyanı ile başladığı biliniyor.

Donbass savaşının ardından Ukrayna'nın kuzeyinde iki özerk bölge kurulmuştur.

Rusya Ukrayna savaşı nedeni nedir? Rusya Ukrayna neden gerildi?

Bir süre önce Rus askerlerinin Ukrayna sınırına asker yığdığı haberleri basında yer almıştı. Kasım ayında medyaya yansıyan haberlerin ardından uydu fotoğraflarıyla Rus ordusunun Ukrayna'nın sınırında ciddi birlikler kurduğu belgelerle gösterilmiş ve ortaya çıkan bu görüntüler geniş yankı uyandırmıştı.

Rusya Ukrayna savaşı nedeni nedir? Rusya Ukrayna neden gerildi?

RUSYA UKRAYNA NEDEN GERİLDİ?

Rusya Ukrayna geriliminin geçmişe dayanıyor. Rusya Devlet Başkanı Validimir Putin, ortak geçmişleri olmasına karşın Ukrayna’yı birçok kez “tek halk” olarak adlandırmıştır. 1991'de SSBC’nin dağılması sonrası Rusya, Ukrayna ve Belarus Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kurdu. Rusya, bu birlik ile ucuz doğalgaz arzı yoluyla ülkeleritekrar kendisine bağlamayı hedefliyordu. Fakat Belarusûn Rus yölnetimi ile ittifak içine girmeyi seçmesine rağmen Ukrayna, Rusya'nın beklediği davranışı sergilemedi. Ukrayna yönünü Batı'ya doğru çevirdi.

Rusya Ukrayna savaşı nedeni nedir? Rusya Ukrayna neden gerildi?

Rusya - Ukrayna gerilimi 2014'te had safhaya ulaştı. usya Ukrayna'da yaşanan otorite boşluğundan yararlanarak 2014 yılında Kırım'ı ilhak etti. Ukrayna'nın doğusunda ve Rusya sınırında yer alan, Donetsk'te de Rusya'nın desteklediği Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında da çatışmalar yaşandı. Konumu Rusya ile Avrupa arasında olan Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar arasında da Batı ve Rus yanlıları olarak kutuplaşmalar yaşandı.

Batılı ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da Batı yanlısı hükümeti devirip yerine Rusya yanlısı bir hükümet getirmeyi planladığını düşünüyor.

Rusya Ukrayna savaşı nedeni nedir? Rusya Ukrayna neden gerildi?

RUSYA UKRAYNA KRİZİ NEDEN PATLAK VERDİ?

Bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada Rusya’nın hazırlıklarının ardından yakın zamanda Rus askerinin Ukrayna’yı işgal edeceğini belirtmişti. Olay sonrasında Biden ile Putin arasında geçen görüşmede de barış ihtimali ortaya çıkmamıştı.

ABD ve Avrupa Birliği, olası Rusya işgali sonrası Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini aktardı fakat Rusya’ya karşı ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

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Kiev Rusya Ukrayna Vladimir Putin

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