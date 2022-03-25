HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya-Ukrayna savaşı: Odessa, Rus birliklerinin yeni hedefi mi olacak?

Rusya-Ukrayna savaşı: Odessa, Rus birliklerinin yeni hedefi mi olacak?

25.03.2022 04:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın güneybatısında 'Karadeniz'in incisi' olarak anılan önemli liman kenti Odessa, Rus birliklerinin saldırısına hazırlanıyor. Ülkenin üçüncü büyük metropolü olan şehrin Rus birliklerinin bir sonraki hedefi olacağı düşünülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı: Odessa, Rus birliklerinin yeni hedefi mi olacak?

Rus deniz kuvvetleri, Ukrayna'nın Karadeniz ile bağlantısını kesmek için Odessa sınırında bombardımana başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerin Odessa çevresindeki "kıyı bölgelerini bombaladığını" söyledi.

Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, Rus askerlerin şehri üç farklı cepheden çevreleyebileceğini ifade etti.

"MİKOLAYİV'DEN ODESSA'YA İLERLEYECEKLER"

Turkhanov, Rus birliklerin ilk olarak işgal altındaki Mikolayiv bölgesinden Odesa'ya ilerleyeceğini söyledi.

Bunun ardından Moldova'da ayrılıkçı grupların yönetimindeki Transdinyester bölgesindeki askerlerin de şehre yöneleceğini ifade eden Turkhanov, bu durumda Odessa'nın ülkenin geri kalanından tamamen kesileceğini ekledi.

Odessa Moldova

"ÜÇÜNCÜ SALDIRI DENİZDEN OLACAK"

Trukhanov, üçüncü saldırının ise denizden yapılacağına inanıyor: "Transdinyester yönünden saldırarak dikkatimizi dağıtıp sonrasında tabii ki denizden gelecekler."

Ukrayna'nın güneybatı sınırında bulunan Transdinyester, dünyada Moldova'nın bir parçası olarak kabul ediliyor ama ülkenin geri kalanından farklı ve Moskova destekli bir hükümet tarafından yönetiliyor.

ODESSA NE KADAR ÖNEMLİ?

Odessa, Ukrayna'nın üçüncü büyük şehri ve ülke ekonomisi için kritik bir konumda.

BBC Dünya Servisi radyosuna konuşan ve eskiden deniz kuvvetleri kaptanı olan ve Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı görevini yapan Andrey Ryzhenko, "Odessa'nın deniz başkenti olduğunu ve ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 20'sinden sorumlu olduğunu" söyledi.

Odessa limanında askerler

Normal zamanlarda Ukrayna'nın mısır, tahıl ve mineral gibi önemli emtiaları Odessa ve yakınındaki Youjni ve Çornomorsk (eski adıyla Illytchyivsk) limanlarından ihraç ediliyor.

İngiltere'de savunma ve güvenlik alanında çalışan düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Dr. Sidharth Kaushal, "Ülkenin deniz ticaretinin neredeyse yüzde 70'i Odessa'ya bağlı" diye anlatıyor.

Odessa, aynı zamanda sahilleri ve 19. yüzyıldan kalma mimarisi ile önemli bir turist destinasyonu. Şehre Rusya'dan çok sayıda turist geliyordu.

"BU SAVAŞ SUÇU SAYILACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ruslar sık sık Odessa'ya gelirdi ve her zaman sıcaklık ve cömertlik ile karşılanırdı. Peki şimdi ne oldu? Odessa'ya bomba atılıyor. Bu savaş suçu sayılacak" dedi.

Odessa

RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

2014'ten beri Ukrayna'nın en büyük deniz üssü Odessa'da bulunuyor. Daha önce Kırım'da konumlandırılan üs, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra taşındı.

Dr. Kaushal, liman kentinin Rusya Devlet Başkanı Putin için önemli ve stratejik bir hedef olacağını söylüyor; Rusya'nın "Ukrayna ekonomisini ve deniz ticaretini bir bakıma kontrolü altına aldığı takdirde hükümete daha çok baskı uygulayabileceğini" belirtiyor.

kentte kum torbaları

Odessa aynı zamanda Rus İmparatorluğu için de önemli bir limandı ve bu yüzden Rusya'nın kültürü ve tarihinde sembolik bir öneme sahip.

Rusça konuşanların sayısının daha yoğun görüldüğü kent ile yakından ilgilenen Putin ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada Odessa'da 2014'te gerçekleşen ve 48 Rusya yanlısı protestocunun Ukraynalı milliyetçi gruplar ile çatışması ardından hayatını kaybettiği "korkunç trajediye" işaret etmişti.

YIKILMAZ KALE

AFP haber ajansına göre Rusya'nın işgalinin başlangıcından bu yana 1 milyon nüfuslu Odessa'dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı.

Büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce kişi Batı'ya doğru ilerliyor, geride babalarını, erkek kardeşlerini ve eşlerini bırakıyor.

Odessa'dan ayrılan insanlar

Ancak kalanlar şehri olası saldırılara karşı korumak için çalışmalar sürdürüyor.

Odessa Belediye Başkanı Trukhanov, liman kentinin "yıkılmaz bir kaleye dönüştürüldüğünü" söyledi.

İnsanlar şehrin savunma gücünü artırmak için deniz kıyılarından topladıkları kumu büyük çuvalların içine dolduruyor. Her gün yaklaşık 700 ton kum toplandığı tahmin ediliyor.

Deniz kenarında kum toplayan insanlar

Odessa'da yaşayan ve fotoğrafçı olan Victor Skrypnik, "Öldürmeyi bilmediğimiz için burada çalışıyoruz. Profesyonel asker değiliz ama askerlerimize bu şekilde yardım edebiliriz" diyor.

Belediye Başkanı Trukhanov, şehri üç taraftan da korumanın zor olacağını ancak elinden geleni yapacağını söylüyor:

"Odessa özgürlüğün sembolü ve dünya tarafından çok sevilen bir şehir. Odesa'nın insanları ise barış insanları."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Kore kabul etti! "Fırlattık"Kuzey Kore kabul etti! "Fırlattık"
Chelsea'yi satın alacağını açıklamıştı! Abramovich'e yeni teklifChelsea'yi satın alacağını açıklamıştı! Abramovich'e yeni teklif
Muğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişmeMuğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da beklenmedik veda! "Hepimiz için üzücü bir haber..."

Survivor'da beklenmedik veda! "Hepimiz için üzücü bir haber..."

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Cezaevinde isyan! Takviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktı

Cezaevinde isyan! Takviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktı

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.