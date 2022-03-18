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Rusya-Ukrayna savaşı onları da vurdu! Belçika'da marketlerden yağ satışlarına kısıtlama

18.03.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da faaliyet gösteren bazı market zincirleri yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışını sınırladı. Marketlerde bugünden itibaren müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ, 2 kilogram un, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı satışına izin veriliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı onları da vurdu! Belçika'da marketlerden yağ satışlarına kısıtlama

Yerel basındaki habere göre, ülkede yaygın biçimde faaliyet gösteren market zincirleri, talebin aşırı artması nedeniyle çeşitli ürünlerin satışına kısıtlamalar uygulamaya başladı.

Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, bugünden itibaren un ve yağ satışına limit getirdi. Bu markette müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin veriliyor.

Ülkede geniş ölçüde faaliyet gösteren Lidl marketleri de yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de kısıtlama getirdi. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLARA YOL AÇTI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu.

Söz konusu iki ülke, "dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında" bulunuyordu.

Savaş nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.

Belçika'da benzer kısıtlamalar Kovid-19 salgınının başında da yaşanmıştı. Ülkede sıkı biçimde kapanmaların yaşandığı 2020 yılı ilk bahar aylarında marketler, un, makarna ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışını uzun süre bir adetle sınırlandırmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Belçika
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