Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'ya yaklaştı! Rus ordusu vurdu, Batı'ya gözdağı verdi

Son dakika: Rusya, Ukrayna işgalinde saldırılarını ülkenin en batısına kadar genişletti. Lviv şehrinin yakınlarında füze saldırıları giderek artarken; dün, Ukrayna ordusuna bağlı en büyük askeri üslerden, savaştan önce NATO ile askeri tatbikatların da yapıldığı Yavoriv Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi vuruldu. 30 seyir füzesiyle yapılan saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi ise yaralandı. Yavoriv’e yapılan saldırı, Rusya’nın, “Batılı ülkelerden Ukrayna ordusuna yapılan silah yardımları hedef alınabilir” tehdidinden hemen sonra geldi.

EĞİTİMLERDE KULLANILIYORDU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Batılı ülkelerin tanksavar ve uçaksavar gibi savunma silahlarını Ukrayna’ya sevk etmek için kullandığı Polonya sınırına 30 km mesafede olan Yavoriv askeri üssü, savaştan önce NATO ile düzenlenen askeri tatbikat ve eğitimler için de kullanılıyordu. Ukrayna ordusuna yardım amaçlı gönderilen silahların da bu üste toplandığı iddialar arasında. Rusya’nın üssü 30 seyir füzesiyle vurduğu kaydedildi.

YABANCI EĞİTMENLER VARDI

Füzeli saldırıyı “terör eylemi” diye niteleyen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da üste yabancı eğitmenlerin olduğunu belirtti. Eğitmenlerin uyruğuna ilişkin bilgi vermeyen Reznikov, can kayıplarına ilişkin bilginin yakında paylaşılacağını belirtmekle yetindi. Şubat ayında üsten gelen fotoğraflarda Amerikalı eğitmenlerin Ukrayna ordusu ile tatbikatlara katıldığı görüntüsü yansımıştı.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

390 km karelik dev bir alan üzerine kurulan üs, savaştan önce Ukrayna ordusu ile NATO üyeleri arasında, ‘Barış için Ortaklık’ programı çerçevesinde düzenlenen tatbikatlar ve eğitimler için kullanılıyordu. Rus ordusuna direnişte büyük etkinlik gösteren Ukrayna Özel Kuvvetleri’nin de bu üste eğitildiği belirtiliyor.

RYABKOV TEHDİT ETMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov önceki gün başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna yönetimine silah sağlamakla büyük hata yaptıklarını ilan ederek, bu silah sevkiyatlarının tespit edildiğinde Rus kuvvetlerinin hedefi olacağı tehdidinde bulunmuştı. Ryabkov, “Ukrayna topraklarına silah sevkiyatı yapıldığını tespit ettiğimiz an bunlar bizim silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacak” açıklamasını yapmıştı.

GİZLİ SEVKİYAT HATLARI

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna’ya silah sevkiyatının, dev kargo uçaklarıyla, Polonya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerine gerçekleştiği belirtiliyordu. Bu noktalardan belirlenen gizli yollarla silahların Ukrayna içine geçirildiği kaydediliyordu. Haberlerde, Rusya’nın gizli hatları her an belirleyebilme ihtimaline karşı silah sevkiyatının hızlandırıldığı belirtiliyordu.

BATIYA SALDIRILAR ARTTI

Rus ordusu geçen hafta Ukrayna’nın batısındaki askeri hedefleri vurmaya başlamıştı. Batıdaki İvano-Frankivsk ve kuzeybatısında yer alan Lutsk kentlerine saldırı gerçekleştirdi. Lutsk’ta bir havaalanı ve jet motoru fabrikası füzelerle vuruldu. Yine, İvano-Frankivsk şehrindeki askeri havaalanı da vurularak faaliyet dışı bırakıldı.



