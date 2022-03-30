Rusya-Ukrayna savaşı Samsung'u vurdu: Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 için "Z" değişikliği!

2020'de ilk "Z" markalı cihazı olarak Galaxy Z Flip'i piyasaya süren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3 ile Z markalı cihaz ailesini genişletmişti. Ancak Samsung, Avrupa'nın bazı bölgelerinde bu telefonlardan "Z" markasını kaldırıyor gibi görünüyor.

SAMSUNG TELEFONLARININ İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Samsung'un bazı Avrupa ülkelerinde katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3'ten "Z" harfini kaldırdığı görüldü. Şu anda şirketin Litvanya, Estonya ve Letonya sayfalarında sergilenen katlanabilir telefonlarında "Z" harfi yer almıyor. Bunun yerine Galaxy Flip3 ve Galaxy Fold3 adını kullanıyorlar.

Ancak sosyal medya kullanıcılarının fark ettiği bu değişiklik, sadece bazı ülkelerle sınırlı. Örneğin ülkemizde hala Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3 adı kullanılıyor.

SAMSUNG'UN "Z" HAMLESİNİN NEDENİ NE?

Samsung'un Galaxy Flip3 ve Galaxy Fold3 kararı, devam eden Rus-Ukrayna savaşıyla bağlantılı gibi görünüyor. Biliyorsunuz, Rus askeri kuvvetleri, işgalin başlangıcından bu yana teçhizatlarında "Z" harfini yaygın olarak kullanıyor.

Bu genellikle Rus zaferinin simgesi olarak kabul ediliyor ve bazı ülkelerde hoş görülmüyor. Örneğin Almanya, "Z" harfinin bir sembol olarak kullanılmasını bir suç olarak ilan etmişti.

