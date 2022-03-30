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Rusya-Ukrayna savaşı Samsung'u vurdu: Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 için "Z" değişikliği!

30.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Samsung, bazı Avrupa ülkelerinde katlanabilir telefon modelleri Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3'ün isminden "Z" harfini kaldırdı. Bu telefonlar şirketin Litvanya, Estonya ve Letonya sayfalarında artık "Galaxy Flip3" ve "Galaxy Fold3" adıyla karşımıza çıkıyor. Bu kararın arkasında büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna savaşı var.

Rusya-Ukrayna savaşı Samsung'u vurdu: Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 için "Z" değişikliği!

2020'de ilk "Z" markalı cihazı olarak Galaxy Z Flip'i piyasaya süren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3 ile Z markalı cihaz ailesini genişletmişti. Ancak Samsung, Avrupa'nın bazı bölgelerinde bu telefonlardan "Z" markasını kaldırıyor gibi görünüyor.

SAMSUNG TELEFONLARININ İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Samsung'un bazı Avrupa ülkelerinde katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3'ten "Z" harfini kaldırdığı görüldü. Şu anda şirketin Litvanya, Estonya ve Letonya sayfalarında sergilenen katlanabilir telefonlarında "Z" harfi yer almıyor. Bunun yerine Galaxy Flip3 ve Galaxy Fold3 adını kullanıyorlar.

Samsung

Ancak sosyal medya kullanıcılarının fark ettiği bu değişiklik, sadece bazı ülkelerle sınırlı. Örneğin ülkemizde hala Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3 adı kullanılıyor.

Galaxy Z Fold3

SAMSUNG'UN "Z" HAMLESİNİN NEDENİ NE?

Samsung'un Galaxy Flip3 ve Galaxy Fold3 kararı, devam eden Rus-Ukrayna savaşıyla bağlantılı gibi görünüyor. Biliyorsunuz, Rus askeri kuvvetleri, işgalin başlangıcından bu yana teçhizatlarında "Z" harfini yaygın olarak kullanıyor.

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Bu genellikle Rus zaferinin simgesi olarak kabul ediliyor ve bazı ülkelerde hoş görülmüyor. Örneğin Almanya, "Z" harfinin bir sembol olarak kullanılmasını bir suç olarak ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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