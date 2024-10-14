Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Zelenski'den 'Zafer Planı' açıklaması: "Avrupalı ortaklarımıza bu hafta sunacağız?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hala devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkesinde devam eden savaşla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"ZAFER PLANINI TÜM AVRUPALI ORTAKLARIMIZA SUNACAĞIZ"

Savaşın sona erdirilmesi için 'Zafer Planı' hazırladıklarını aktaran Zelenski, "Rusya'yı, savaşı adil bir şekilde bitirmeye zorlama stratejimizi (Zafer Planı) tüm Avrupalı ortaklarımıza bu hafta sunacağız" dedi.

"MAKSİMUM DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Bahsedilen 'Zafer Planı' ile ilgili olarak Ukrayna halkına da bilgilendirme yapacaklarını belirten Zelenski, "Zafer Planı, ortaklarımızdan aldığımız ilk yanıtla birlikte elbette kamuoyuna açıklanacak. Bizim, Ukrayna'da hepimizin, gerçekten maksimum desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.