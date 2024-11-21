Rusya - Ukrayna savaşı yayılıyor mu? Putin'den dikkat çeken açıklama: Küresel nitelik kazandı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş son günlerde boyut değiştirmeye başladı. ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden geçen günlerde Ukrayna'ya ABD yapımı füzeleri Rusya'ya karşı kullanması için izin vermişti. Bu gelişmenin ardından Ukrayna, ABD yapımı füzeler ile Rusya'ya saldırdı.

Bu saldırının ardından bu kez İngiliz yapımı füzeler kullanan Ukrayna, Rusya'nın balistik füzeli saldırısına maruz kalmıştı. 2 ülke arasındaki bu gelişme savaşın farklı bölgelere yayılabileceği konusunda da tartışmaları beraberinde getirdi.

PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN 'UZMAN' AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "19 Kasım'da 6 ATACMS füzesi ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemleri Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurdu" dedi. Putin, uzun menzilli silahların üretildikleri ülkelerin uzmanları olmadan Rusya topraklarında kullanılmasının imkansız olduğunu ve bunun bilindiğinin altını çizdi.

PUTİN: UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMA KÜRESEL NİTELİK KAZANDI

Putin konuşmasında Batı yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya'ya yapılan saldırıların ardından Ukrayna'daki çatışmanın küresel nitelikte unsurlar kazandığına dikkat çekti. Rus lider, düşmanın uzun menzilli silah kullanmasının özel askeri operasyonun gidişatını etkilemeyeceğini vurguladı.

"İZİN VEREN ÜLKELERİN ASKERİ TESİSLERİNE KARŞI SİLAHLARIMIZI KULLANMA HAKKINA SAHİP OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin "Silahlarının tesislerimize karşı kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesislerine karşı silahlarımızı kullanma hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda da aynı kararlılıkla ve aynı şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

"NÜKLEER BAŞLIKSIZ HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE KULLANILDI"

Putin, Yujmaş'a düzenlenen saldırıda nükleer başlıksız hipersonik balistik füze kullanıldığını söyledi. Putin, Rusya'nın düşmanın eylemlerine bağlı olarak orta ve kısa menzilli füzelerin daha sonraki konuşlandırılmasına karar vereceğini belirterek, “Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok" cümlesini altını çizdi.

OREŞNİK FÜZESİNİN TESTİ BAŞARILI GEÇTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurguladı. Putin konuşmasının bu kısmında, “Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2.5-3 kilometre demektir" cümlesinin ise altını çizdi.

"RUSYA BARIŞÇIL YOLLARI TERCİH EDİYOR ANCAK HER TÜRLÜ GELİŞMEYE DE HAZIR"

Putin, Rusya'nın Dnepropetrovsk'ta diğer ürünlerin yanı sıra füze teknolojisi üreten bir tesisi vurduğunu belirtti. Vladimir Putin konuşmasında ek olarak, “Rusya barışçıl yolları tercih ediyor ancak aynı zamanda her türlü gelişmeye de hazır, her zaman bir cevap olacak" dedi. Rus lider konuşmasında, Rusya’nın füzelerin kullanılması halinde Ukraynalı sivillere önceden tehlike bölgesini terk etmelerini önereceğini belirtti.

"ABD TÜM DÜNYAYI KÜRSEL BİR ÇATIŞMAYA DOĞRU İTİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında, uluslararası güvenlik sistemini yok edenin Rusya değil, ABD olduğunu dile getirdi. Putin konuşmasında, "ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor" dediği açıklamasında ABD'nin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'nı yok etmekle hata ettiğinin altını çizerek, “ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak yok ederek hata yaptığına inanıyoruz’ dedi.

"BUNU CİDDİ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda Rusya'nın kararlı ve aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi. Putin "Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda biz de kararlı ve mütekabiliyet esasına dayanan bir karşılık vereceğiz. Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerinin bunu ciddi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ediyorum." dedi.