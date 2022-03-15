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Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Kremlin'den yeni açıklama

15.03.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonları devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Müzakerelere ilişkin değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerin devam ediyor olmasını olumlu olarak değerlendirdi. Ukrayna tarafından yapılan "Savaş mayısta bitebilir" açıklamasına da değinen Peskov, net bir açıklama yapmaktan kaçındı. İşte Kremlin'in yeni açıklamaları

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20. günde devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Devam eden müzakerelere ilişkin konuşan Peskov, savaşın biteceği tarihe ilişkin yapılan açıklamaya da yanıt verdi. İşte Peskov'un açıklamaları...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin devam etmesinin olumlu olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna gündemiyle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağı yönünde açıklama yapan Peskov, "Herhalde bu durumda görüşmelerin devam ediyor olduğu gerçeği dahi olumlu" dedi.

"SAVAŞ MAYISTA BİTEBİLİR" AÇIKLAMASINA YANIT

Ukrayna tarafından mayıs ayına kadar savaşın sona erebileceği yönündeki açıklamaların sorulmasına da mesafeli cevap veren Peskov, "Bu onların tahmini, bir tahminde bulunma konusunda aceleci davranmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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ZELENSKİY'NİN İMZALADIĞI KARARNAME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya ile işbirliğini suç sayan bir kararname imzalamasıyla ilgili de konuşan Peskov, “Hayır. Bu karar ile ilgili bilgimiz yok. Nasıl bir yasa olduğunu göreceğiz” şeklinde konuştu.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin yaptırımlar ile Rus ekonomisinin çöküşe geçtiği yönündeki ifadelerini de değerlendiren Peskov, “Bunu söylemek doğru değil. Rus ekonomisi belli zorluklardan geçiyor. Ancak kalkınma, reform, daha fazla ekonomik bağımsızlık ve yeni endüstriler kurmak için bu bir fırsat. Mevcut zorlukları fırsata çevirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın, Avrupa Konseyi’nden çekilmesi yönünde atılan ilk adımlarla ilgili de Rusya lideri Putin’in henüz bir değerlendirmede bulunmadığını ifade eden Peskov, “Şu ana kadar Başkan'dan henüz bu doğrultuda bir talimat gelmedi. Özellikle Avrupa Konseyi konusunda başkan bir rapor verecek ardından başkanın kararını biz size açıklayacağız” şeklinde konuştu.

"BATI İLE YENİ MÜZAKERELER TALEP EDİLECEK"

Rusya’nın, ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri taslağı sonrasında yapılan müzakerelerin devam edip etmeyeceği ile ilgili de açıklama yapan Peskov, “Batı ile yeni müzakereler talep edilecek. Tabii bu müzakereleri önceki formatlarla sürdürmek mümkün değil. Artık yeni nüanslar ve yeni söylemler var. Bütün bunların dikkate alınması gerekecek" dedi.

TV'DEKİ SAVAŞ KARŞITI GÖSTERİ

Rus devlet televizyonunda çalışan bir kadının, canlı yayında savaş karşıtı gösterisiyle ilgili de düşüncelerini aktaran Peskov, “Bu kadının yaptığı holiganlıktır. Bu gündemimizdeki bir sorun değil” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonları sırasında Rusya lideri Putin’in sürekli istihbarat bilgilerini incelediğini aktaran Peskov, “Kendisi başkomutan. Elbette tüm verileri alır” dedi. Peskov sözlerinin sonunda Putin’in, hekimlerin talimatları doğrultusunda Covid-19 tedbirleri altında çalışmaya devam ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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