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Rusya-Ukrayna savaşında 'ATACMS' krizi! Zelenskiy: 'Hepsini kullanacağız'

19.11.2024 21:29
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Rusya'nın Ukrayna tarafından ABD füzeleriyle vurulmasının ardından peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, saldırıya gerekli cevabın verileceğini ifade etmiş, Putin de nükleer doktrin de değişikliğe gitmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy saldırı sonrasında açıklama yaptı. Ellerinde Neptün ve ATACMS füzelerinin olduğunu ifade eden Zelenskiy, bunların hepsini kullanacaklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşında 'ATACMS' krizi! Zelenskiy: 'Hepsini kullanacağız'

Ukrayna'nın Rusya'yı ABD yapımı uzun menzilli füzelerle vurması sonrasında tansiyon yükseldi. Rusya tarafından 3. Dünya Savaşı açıklaması gelirken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın savaşta yeni bir aşamaya geçtiğini ve saldırıya gerekli cevabın verileceğini açıklamıştı.

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ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret gerçekleştiren Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bir gazeteci, Zelenskiy’e Rusya’nın Bryansk bölgesindeki bir askeri mühimmat deposuna Ukrayna tarafından düzenlenen saldırının ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzesiyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sordu.

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"BUNLARIN HEPSİNİ KULLANACAĞIZ"

Saldırının uzun menzilli ABD silahlarıyla gerçekleştirildiğini doğrulamayan Zelenskiy, “Gereksiz detaylara girmeyeceğim fakat Ukrayna, uzun menzilli silahlara sahip ve bunları kullanacak. Kendi üretimi olan uzun menzilli insansız hava araçları var. Artık uzun menzilli Neptün füzemiz var. Artık ATACMS füzelerimiz var. Bunların hepsini kullanacağız” dedi.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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