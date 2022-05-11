HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yargılanacak

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yargılanacak

11.05.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ukrayna’nın Sumi kentinde 62 yaşındaki sivil adamı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin’in yargılanmasına başlanacak. Söz konusu asker, Ukrayna’da sivil ölümler sebebiyle yargılanan ilk Rus asker olacak.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Yargılanacak

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna Başsavcılığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Ukrayna Başsavcılığı Ukraynalı sivilin ölümüyle ilgili ilk Rus askerin yargılanmasına başlanacağını duyurdu. Rus askerin hakkında Ukrayna’nın Sumi kentinde 62 yaşındaki sivil adamı öldürdüğü gerekçesiyle iddianame hazırlandığını aktaran Başsavcılık, söz konusu askerin Moskova Bölgesi 4’üncü Tank Kantemirov Tümeni 32010 askeri birliğinden 21 yaşındaki Vadim Shishimarin olduğunu ifade etti.

"YETERLİ KANIT TOPLADILAR"

Shishimarin şu anda gözaltında olduğu ifade edilen açıklamada, “Savcılar ve SBU müfettişleri, onun savaş yasalarını ve geleneklerini ihlal etmeye ve tasarlayarak adam öldürmeye karıştığına dair yeterli kanıt topladılar” denildi.

10 İLA 15 YIL VEYA ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerin 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu aktardı.

thumbs_b_c_59763ed477c92d4c3a91fb4a4f93e528

BİSİKLETİYLE SEYİR HALİNDE OLAN BİR SİVİLİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Rus askerin 28 Şubat’ta Sumi bölgesindeki Chupakhivka köyünde yol kenarında bisikletiyle seyir halinde olan silahsız 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğünü iddia ediliyor.

Savcılar, Shishimarin da aralarında bulunduğu Rus askerlerinin olay günü tekerlekleri patlamış çalıntı bir otomobille köye girdiği belirtilerek, yolda telefonla konuşan yaşlı adamı gördüklerini ve kendilerini Ukrayna ordusuna ihbar etmemesi için Shishimarin arabanın camından Kalaşnikof tüfeğiyle yaşlı adamın kafasına birkaç el ateş ettiğini öne sürdü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'ın gündemi fiyat artışları: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksekBiden'ın gündemi fiyat artışları: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek
Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktıMillet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrıÜmit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
Anahtar Kelimeler:
Asker Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Erdoğan 'sığınmacılar' konusunda son noktayı koydu!

Erdoğan 'sığınmacılar' konusunda son noktayı koydu!

Altın ve dolarda enflasyon hareketliliği

Altın ve dolarda enflasyon hareketliliği

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.