Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı iddia: Romanya, Rus İHA'larını vurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. En son tansiyon ABD füzelerinin Rusya'ya yakın ülkelere konuşlandırılması kararıyla yükselmişti. Rusya karara ilişkin yaptığı açıklamada kurbanların füzelerin yerleştirildiği Avrupa başkentleri olacağı uyarısında bulunmuştu.

RUS İHA'LARINI VURDU İDDİASI

Savaşta yeni bir gelişme yaşandı. NATO ülkesi Romanya'nın Rusya'ya ait İHA'ları vurduğu iddia edildi. Ukrayna hava sahasında Rusya'ya ait İHA'ların vurulma anına ait olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu görüntülerle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.