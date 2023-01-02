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Rusya - Ukrayna savaşında dikkat çeken pitbull detayı! Fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan duyurdu

02.01.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında 31 Aralık'ta yapılan esir takasında, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası'ndan Rus askerleri tarafından götürülen pitbull cinsi köpeğin de Ukrayna tarafına iade edildiği bildirildi. Gelişmeyi Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak duyururken paylaşımında köpeğin fotoğrafına da yer veren Yermak "Azovstal'ın ünlü köpeğini de geri getiriyoruz." dedi.

Rusya - Ukrayna savaşında dikkat çeken pitbull detayı! Fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan duyurdu

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken esir takasına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı paylaşıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla 31 Aralık 2022'de gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında "meşhur" bir pitbull köpeğinin de Ukrayna'ya iade edildiğini duyurdu. Köpeğin fotoğrafını da paylaşan Yermak, "Azovstal'ın ünlü köpeğini de geri getiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

KÖPEK KADİROV'A TESLİM EDİLMİŞTİ

Rus askerleri tarafından Azovstal'dan savaşın ilk dönemlerinde götürülen köpek, Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'a teslim edilmişti.

Söz konusu esir değişimi kapsamında 140 Ukraynalı ve 82 Rus askeri serbest bırakılmıştı.

2022'DE 1596 UKRAYNALI RUSYA ESARETİNDEN İADE EDİLDİ

Öte yandan, Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Bütünleştirilmesi Bakanlığı, Rusya ile yapılan esir takası sayesinde 2022'de 1596 Ukraynalının serbest kaldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takaslarıyla ilgili sayılar paylaşıldı.

Geçen yıl Rus tarafıyla yapılan esir takasları sonucu 1592 Ukrayna vatandaşının serbest kaldığı kaydedilen açıklamada, "2022'de 1596 kişi düşman esaretinden iade edildi. 1464 asker ve 132 sivil Rus esaretinden serbest bırakıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, esaretten kurtulan kişilere devlet tarafından sosyal ve sağlık desteği sağlandığı aktarıldı. (AA)

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