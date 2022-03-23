Rusya-Ukrayna savaşında Kadirov'u çıldırtacak tehdit: Domuz derisi dikilecek ve...

Rusya-Ukrayna savaşında Kremlin'in yanında yer alan ve her fırsatta Ukraynda Devlet Başkanı Zelenskiy'i tehdit eden Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'u kızdıracak bir açıklama geldi.

Rusya'nın saldırılarına karşı koymaya çalışan Ukrayna'da ülkenin en kalabalık dördüncü şehri olan Dnipro'nun Belediye Başkan Yardımcısı Mikhailo Lisenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tansiyonu iyice yükseltti.

"GEBERTİLENLERE DOMUZ DERİSİ DİKİLECEK"

Karar aldıklarını ve ülkelerinde öldürülen Çeçenlerin domuz derisi dikilerek gömüleceğini belirten Lisenko, "Resmen karar aldık. Dnipropetrovsk bölgesinde gebertilen bütün Kadirovculara (Çeçenlere) domuz derisi dikilecek ve o şekilde gömülecekler. Şehrimizin et fabrikaları, size teşekkür ediyoruz. Böyle gömülünce Cennet'e gidebilecekler mi göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA GENELKURMAYI DA PAYLAŞTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından bu sözleri, Mikhailo Lisenko'yu alıntılayarak paylaştı.



