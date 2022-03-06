Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri! Ukrayna'da tahliyeler sürüyor…

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde devam ederken, Ukrayna’dan vatandaşların tahliyeleri devam ediyor. Rusya, yerel saatle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyururken, beş saat boyunca ateşkesin süreceği belirtmişti. Kiev yönetimi ise Mariupol ve Volnovaha'da da ateşkesin durduğunu söyledi. İşte bölgeden dakika dakika yeni gelişmeler: 05:00 ZELENSKİ, ELON MUSK İLE GÖRÜŞTÜ Zelenski yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

01:20 ZELENSKİ UÇAK YARDIMI İSTEDİ ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Cumartesi günü ABD Kongresi üyeleriyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında Rus işgalcilerle savaşması için "çaresizce" uçak talebinde bulunduğunu söyledi. Demokratlar'ın kontrolundaki ABD Kongresi'nde, Rusya'nın 24 Şubat’taki işgalinin ardından Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık acil askeri ve insani yardım içn her iki partiden de güçlü destek var.

01:04 "SAVAŞIN KÜRESEL EKONOMİ ÜZERİNDE 'AĞIR' ETKİSİ OLACAK" Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'da devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde "ağır" bir etkisi olacağını belirterek, Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil finansman talebinin en erken gelecek hafta değerlendirilmesinin beklendiğini bildirdi.