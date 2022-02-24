Rusya Ukrayna savaşında son durum nedir? Rusya Ukrayna savaşı başladı mı?

Rusya Ukrayna savaşında son durum araştırılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun başladığını belirtti. NATO ve AB'den Rusya'ya kınama geldi. ABD ve Avrupa Birliği, olası Rusya işgalinin ardından Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini belirtti ancak Rusya’ya karşı ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'ne Rusya aleyhine taslak sunacağı öğrenildi. Öte yandan Putin Ukrayna halkına seslenerek, bugünkü olayların Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etmek için değil ifadelerini kullanarak, "Rusya'nın Ukrayna'yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır." dedi. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum...

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun başladığını açıkladı. Ulusa seslenen ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım istediğini söyleyen Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." dedi.

BİDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu" derken ABD Başkanı Biden, saldırının sonucunda meydana gelecek ölüm ve yıkımlarının sorumlusunun Rusya olduğunu belirtti. Açıklamalarına devam eden Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, bu trajik sayfayı bir an önce çevirmek ve birlikte ilerlemek, kimsenin işlerimize, ilişkilerimize müdahale etmesine izin vermemek, ilişkilerimizi birlikte bağımsız olarak inşa etmek için bunu anlamanızı ve iş birliğine davet ediyorum." dedi.

"SİLAHLARINIZI BIRAKIP EVİNİZE GİTMENİZİ RİCA EDİYORUM"

Ukrayna halkına seslenen Putin, Ukrayna ordusuna da seslenişte bulundu. Kiev'in emirlerini yerine getirmemesini talep eden Putin, "Onun emirlerine uymayın! Derhal silahlarınızı bırakıp evinize gitmenizi rica ediyorum. Ukrayna ordusunun bu şartı yerine getiren tüm askerleri, savaş bölgesinden serbestçe ayrılabilecek ve ailelerinin yanına dönebilecekler." dedi.

Ölümlerin sorumlusunu Ukrayna olacağını dile getiren Putin,"Askeri alana gelince, modern Rusya, SSCB'nin çöküşünden ve nükleer potansiyelinin önemli bir bölümünü kaybettikten sonra bile bugün en güçlü nükleer güçlerden biridir. Ayrıca, en son silah türleri bakımından bir dizi alanda belirli avantajları vardır. Bu bağlamda, Rusya'ya doğrudan bir saldırının potansiyel bir saldırgan için yenilgiye ve korkunç sonuçlara yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın." sözlerini sarf etti.

Açıklamalarına devam eden Putin, "Özgürlük politikamızın merkezindedir. Bu herkesin kendi geleceğini ve çocuklarının geleceğini bağımsız olarak belirleme özgürlüğüyle ilgilidir. Ve bu hakkını, seçme hakkını, günümüz Ukrayna topraklarında yaşayan tüm halklar tarafından kullanılabileceğini önemli görüyoruz." ifadelerini kullanarak NATO'nun doğuya doğru genişleyerek ve askeri altyapısını Rusya sınırlarına yaklaştırarak tehditler oluşturduğunu söyledi ve, "Batı'da sorumsuz politikacılar tarafından ülkemizle ilgili olarak her yıl adım adım, kabaca yaratılan bu temel tehditler, yani NATO'nun genişlemesi bizde özel endişeye neden oluyor." dedi.

Putin, Rusya'nın 30 senedir NATO ile eşit ve bölünmez güvenliği sağlamak için müzakere etmeye çabaladığını ancak alaycı bir aldatma ya da şantaj gördüğünü söyledi ve "Askeri makine hareket ediyor, sınırlarımıza çok yaklaşıyor." dedi. Batı bloğu için "yalanlar imparatorluğu" ifadelerini kullandı ve, "Amerikalı politikacılar, siyaset bilimciler ve gazeteciler, son yıllarda ABD'de gerçek bir yalan imparatorluğunun yaratıldığı gerçeği hakkında kendileri yazıyor ve konuşuyorlar. Buna katılmamak zor." dedi.

Sovyetler Birliği'nin 80'lerin sonlarında zayıfladığını ve ardından tamamen çöktüğünü ifade eden Putin o dönemlerin ders niteliğinde olduğunu duyurdu. Öte yandan Putin, Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyledi.



