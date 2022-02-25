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Rusya Ukrayna savaşında son durum nedir? Zelenski'den açıklama!

25.02.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı geçtiğimiz gün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun başladığını duyurmasıyla başladı. Başkan Putin, operasyonun amacının Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma uğrayan insanlara sahip çıkmak olduğunu söyledi. Rusya halkı savaşa karşı olarak tepki yürüyüşü yaparken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den açıklama geldi.

Rusya Ukrayna savaşında son durum nedir? Zelenski'den açıklama!

Rusya Ukrayna savaşı geçtiğimiz gün başladı. Putin geçtiğimiz gün, Ukrayna topraklarını işgal etme planlarının olmadığını söylemişti. Ukrayna'dan askeri açıdan kat be kat üstün olan Rusya, Kiev'i 2 kez bombaladı. Zelenski ülkede genel seferberlik ilan etti ve eli silah tutan herkese silah verebileceklerini açıkladı. Dünya'dan Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ediyor. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum...

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rusya ile müzakere masasına oturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. NATO üyesi olan Doğu Avrupa ülkelerinden savunma yardımı talep eden Zelenski'nin yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüzü ve toprağımızı savunuyoruz. Ancak etkili bir uluslararası yardıma ihtiyacımız var. Bunu @AndrzejDuda ile konuştuk. Savunma yardımı, yaptırımlar ve saldırgana baskı yapılması konusunda Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Rusya ile birlikte müzakere masasına oturmalıyız. Savaş karşıtı bir koalisyona ihtiyacımız var" ifadeleri yer aldı.

Rusya Ukrayna savaşında son durum nedir? Zelenski'den açıklama!

Rusya halkının savaş karşıtı gösterisi 47 şehirde etkili oldu. Meydana gelecek ölümlerinin sebebinin Rusya olacağını söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya küresel ekonomik darbe vuracaklarını ve ağır yaptırımlar yapacaklarını belirtti. Aynı zamanda İngiltere Başbakanı Johnson da, Rusya'yı İngiltere finansal sisteminin dışında bırakacaklarını ve yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Konuyla alakalı tarafsız dış politika izleyen Taliban, "krizleri diyalog ve barışçıl yollarla çözme" çağrısında bulundu.

Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Ukrayna savaşında son durum nedir? Zelenski'den açıklama!

"KİEV'DE DURUM ÇOK ZOR"

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, “Zelenski ile görüştüm. Kiev’de durum çok zor. Sabah Rus birlikleri şehri bombalamaya başladı. Dronlar, evlere bomba atıyor ve insanlar ölüyor. Bu yapılan bariz bir terör eylemi. Ukraynalılar, başkenti savunmaya kararlı” dedi.

Ukrayna'nın murhip, uçak gemisi, denizaltı ve nükleer savaş başlığı bulunmuyor. Rusya ise 15 murhip, 1 uçak gemisi, 70 denizaltı, 4 bin 490 nükleer savaş başlığına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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