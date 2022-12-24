Rusya-Ukrayna savaşında yeni kriz: Patriot! Putin ilk kez o kelimeyi kullandı

ABD'nin Ukrayna'ya patriot hava savunma sistemleri vereceği iddiası gündemde yerini koruyordu. Rusya bu iddialara yanıt vermiş ve patriotların verilmesi halinde öncelikli hedefin patriotlar olacağını açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'ye ziyaretinde Ukrayna'ya patriotların verileceği dünyaya duyuruldu. Bu karara Rusya'dan tepki gelirken, Putin ilk kez 'savaş' kelimesini kullandı.

"BUNA BİR ÇARE BULACAĞIZ"

Rusya-Ukrayna savaşında ABD'de Kiev yönetimine yeni silah yardımında bulunacağını açıkladı. Bu yardımın içinde patriot hava savunma sistemi de var. Rusya bu karara ise sert tepki gösterdi. Kremlin söylentiler çıktığında çok sert tepki göstermişti, Putin de ilk kez 'savaş' kelimesini kullandı. Kameraların karşısına geçen Putin, patriotlarla ilgili olarak 'Buna bir çare bulacağız' dedi.

"ENİNDE SONUNDA..."

Putin, barış için umut ışığı yakarak görüşmeleri reddetmediklerini açıkladı. Putin, "Ukrayna liderleri müzakereyi kendi kendilerine yasakladı. Eninde sonuda tüm taraflar oturup müzakere edecekler" dedi. Rus askeri kaynaklar Kiev'in 100 milyar dolardan fazla para ve silah aldığını dile getirdi.

