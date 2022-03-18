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Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdi

18.03.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaleye yeşil ışık yakması sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı. Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle Moskova'da düzenlenen konser ve miting etkinliğine katılan Putin'in konuşması Rusya'daki bütün kanallara tarafından canlı yayınlandı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti. Putin'in konuşmasının son saniyelerinde yaşanan teknik arıza ise dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova’da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

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İLK DEFA HALKIN KARŞINA ÇIKTI

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin’in Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

TEKNİK ARIZA DİKKAT ÇEKTİ

Putin’in konuşmasını Rusya’daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin’in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.

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Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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