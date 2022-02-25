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Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu! Anlattıkları kan dondurdu

25.02.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında Rus güçlerinin düzenlediği saldırı sonrası çekilen fotoğrafı savaşın simgesi haline gelen Olena Kurilo yaşadıklarını anlattı. Kurilo, "Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Rusya, Ukrayna'nın Donbass bölgesine dün askeri operasyon başlattı. Ukrayna genelinde çatışmalar devam ederken çok sayıda ölü ve yaralının olduğu aktarıldı. Rus güçlerinin saldırısı sonucunda dün Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar görmüş ve Olena Kurilo'nın saldırı sonrası çekilen görüntüsü ise savaşın simgesi olmuştu.

"EVİM TAMAMEN YIKILDI"

Olay sonrası Kurilo yaşadıklarını anlattı. "Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim" diyen Kurilo şunları ifade etti:

"Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Şoktayım acı hissetmedim. Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim. Biz savaşla ilgili şiirler yazdık. Ben bir yönetmenim, eğitimciyim. Tarih okuduk ama bunun bizim topraklarımızda olabileceğini hiç düşünmedik. Evim tamamen yıkıldı; pencere yok, kapı yok, bir kapımız uçtu. Hatta zemin bile tamamen yırtıldı.

"YİNE DE AYAĞA KALKIP GİDECEĞİM"

Çok şanslıyım. Hayatta kalabilmemi sağlayan güçlü bir koruyucu meleğim olmalı. Yine de ayağa kalkıp gideceğim, elimden geldiğince tüm enerjimle Ukrayna için her şeyi yapacağım. Her zaman ve sadece ülkemin yanında olacağım..."


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