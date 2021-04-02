Rusya Ukrayna Sınırına Asker mi Yığıyor?

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’nin Moskova'yı ülkesinin sınırına asker yığmakla suçlaması sonrası ABD ve NATO'dan gelen açıklamalara, Rusya bir uyarıyla karşılık verdi.
Kremlin Cuma günü yaptığı açıklamada, NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya sınırları yakınında gerginliğe yol açacağını ve Moskova'yı kendi güvenliğini sağlamak için ekstra önlemler almaya zorlayacağını söyledi.
NATO Perşembe günü, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki çatışmalarda ciddi bir tırmanışın Ukrayna'yı "yok edebileceği" konusunda uyardıktan sonra, Ukrayna'nın doğusuna Rus askeri yığıldığı yönündeki endişesini dile getirmişti.
Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna hükümet güçleri ile Rusya destekli ayrılıkçı güçler arasında Ukrayna'nın doğusundaki temas hattındaki durumun oldukça korkutucu olduğunu ve burada çok sayıda "provokasyon" yapıldığını savundu.
Kiev, 2014'ten beri Rusya destekli ayrılıkçılarla çatışma içinde ve bu hafta Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun ilhak ettiği Kırım'da ve sınırda, Moskova destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen bölgelerin yakınında hareket ettiğini bildirdi.
Moskova ve Kiev bu hafta, Ukrayna'nın doğusunda hükümet güçleri ile Kremlin destekli ayrılıkçılar arasında ateşkesi baltalayan şiddet olaylarının artışından birbirlerini sorumlu tuttu.
Zelenskiy, yılın başından bu yana 20 Ukrayna askerinin öldüğünü ve 57 askerin yaralandığını söyledi. Ordu da ayrıca ayrılıkçıları sorumlu tuttuğu bir saldırıda bir Ukraynalı askerin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Roman Maşovets de Perşembe günü, "güvenlik durumunu istikrara kavuşturmaya yardımcı olmak" için NATO kuvvetleriyle ortak tatbikatlar yapılması çağrısında bulundu.
Rusya ABD’yi mi test ediyor?
Zelenskiy'nin bakanları Perşembe günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de dahil olmak üzere Batılı müttefiklerle artan güvenlik sorununu görüştü.
Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Sınır boyunca askeri tatbikatlar ve olası provokasyonlar geleneksel Rus oyunlarıdır" dedi. Kiev, geçen yıl imzalanan ateşkesi sürdürmeyi umarken Moskova'yı "tehditkar bir atmosfer" yaratmakla suçladı.
Perşembe günü ABD Savunma Bakanı Austin'in Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ı aradığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Austin, görüşmede "Rusya'nın saldırganlığının artması durumunda Washington'un Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağını" söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda son zamanlarda artan saldırgan ve kışkırtıcı eylemlerinden kesinlikle endişe duyduğunu" bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin ortağı Ukrayna'yı tehdit etme ve gözdağı verme niyetine sahip agresif eylemlere karşı çıkacaklarını söyledi.
Bazı gözlemciler, sınıra Rus askerlerinin yığılmasının, geçen ay Rusya lideri Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirerek, Moskova’da tepkiye neden olan ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi için bir test olduğunu söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile "Rusya Federasyonu'nun cephede güvenlik sorununu tırmandırmasını" görüştü.
Ukrayna askeri istihbaratı Rusya'yı, ayrılıkçıların kontrolundaki doğu bölgeleri Donetsk ve Lugansk'da "askeri varlığını genişletmeye" hazırlamakla suçladı.
İstihbarat servisi yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin "Ukrayna topraklarına daha da girme’’ girişimini dışlamadığını söyledi.
İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yüksek rütbeli bir Ukrayna hükümet yetkilisi, Rus ordusunun ayrılıkçılarla "askeri koordinasyon" için çalıştığını iddia etti.
Yetkili, haber ajansı AFP'ye, Nisan ortasından itibaren karşı tarafın savaş birimlerinin saldırıya hazır olacağını söyledi.
Batı "endişelenmemeli"
Moskova, ayrılıkçıları desteklemek için asker ve silah gönderdiği iddialarını sürekli reddediyor. Kremlin sözcüsü Peskov, Perşembe günü Moskova'nın kendi topraklarında asker taşıma özgürlüğüne sahip olduğunu vurgulamıştı.
Sözcü Dimitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak topraklarında hareket ettiriyor" demiş; ancak Ukrayna sınırına asker yığılmasını doğrudan doğrulamamıştı. Peskov, kimsenin endişelenmesine gerek olmadığını ve ortada bir tehdit olmadığını kaydetmişti.
Ukrayna'nın doğusundaki savaş, ülkede Kremlin dostu Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'i deviren kanlı bir ayaklanmanın ardından Rusya’nın 2014'te Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesi üzerine patlak verdi.
Çarşamba günü Pentagon, "Doğu Ukrayna'daki Rus saldırganlığının son zamanlarda tırmanması" sonrasında, Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin alarm durumlarını yükselttiklerini söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Rus ve Ukraynalı meslektaşları Valery Gerasimov ve Ruslan Komçak ile görüştü.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Komçak bu hafta, 28 bin ayrılıkçı savaşçının ve "2 binden fazla Rus askeri eğitmen ve danışmanın" Ukrayna'nın doğusunda konuşlandığını söyledi.
Zelenskiy, yıllardır süren çatışmayı sona erdirme sözü vererek 2019'da seçildi; ancak eleştirmenler, sallantıdaki bir ateşkesin tek somut başarısı olduğunu söylüyor.
Birleşmiş Milletler'e göre 2014 yılından bu yana süren çatışmalar 13 binden fazla can aldı.