Rusya Ukrayna Sınırına Asker mi Yığıyor?

Kiev, 2014'ten beri Rusya destekli ayrılıkçılarla çatışma içinde ve bu hafta Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun ilhak ettiği Kırım'da ve sınırda, Moskova destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen bölgelerin yakınında hareket ettiğini bildirdi.

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna hükümet güçleri ile Rusya destekli ayrılıkçı güçler arasında Ukrayna'nın doğusundaki temas hattındaki durumun oldukça korkutucu olduğunu ve burada çok sayıda "provokasyon" yapıldığını savundu.

Kremlin Cuma günü yaptığı açıklamada, NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya sınırları yakınında gerginliğe yol açacağını ve Moskova'yı kendi güvenliğini sağlamak için ekstra önlemler almaya zorlayacağını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’nin Moskova'yı ülkesinin sınırına asker yığmakla suçlaması sonrası ABD ve NATO'dan gelen açıklamalara, Rusya bir uyarıyla karşılık verdi.

Moskova ve Kiev bu hafta, Ukrayna'nın doğusunda hükümet güçleri ile Kremlin destekli ayrılıkçılar arasında ateşkesi baltalayan şiddet olaylarının artışından birbirlerini sorumlu tuttu.

Zelenskiy, yılın başından bu yana 20 Ukrayna askerinin öldüğünü ve 57 askerin yaralandığını söyledi. Ordu da ayrıca ayrılıkçıları sorumlu tuttuğu bir saldırıda bir Ukraynalı askerin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Roman Maşovets de Perşembe günü, "güvenlik durumunu istikrara kavuşturmaya yardımcı olmak" için NATO kuvvetleriyle ortak tatbikatlar yapılması çağrısında bulundu.

Rusya ABD’yi mi test ediyor?

Zelenskiy'nin bakanları Perşembe günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de dahil olmak üzere Batılı müttefiklerle artan güvenlik sorununu görüştü.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Sınır boyunca askeri tatbikatlar ve olası provokasyonlar geleneksel Rus oyunlarıdır" dedi. Kiev, geçen yıl imzalanan ateşkesi sürdürmeyi umarken Moskova'yı "tehditkar bir atmosfer" yaratmakla suçladı.