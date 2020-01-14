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  4. ‘Rusya Ukrayna Skandalının Kilit Şirketine Siber Operasyon Düzenledi’

‘Rusya Ukrayna Skandalının Kilit Şirketine Siber Operasyon Düzenledi’

14.01.2020 20:09 | Son Güncelleme

Rus askeri istihbarat birimi GRU’dan bilgisayar korsanlarının Başkan Donald Trump’a karşı yürütülen azil süreciyle bağlantılı Ukraynalı enerji şirketini siber operasyonla hedef aldığı öne sürüldü

‘Rusya Ukrayna Skandalının Kilit Şirketine Siber Operasyon Düzenledi’

Rus askeri istihbarat birimi GRU’dan bilgisayar korsanlarının Başkan Donald Trump’a karşı yürütülen azil süreciyle bağlantılı Ukraynalı enerji şirketini siber operasyonla hedef aldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddia, California eyaletindeki Area 1 adlı güvenlik şirketinin siber güvenlik uzmanlarınca hazırlanan bir raporda yer aldı. Rapora göre, siber korsanlar eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın bir dönem yönetim kurulunda görev yaptığı Burisma şirketine sızarak, çalışanların e-postalarına giriş şifrelerini çaldı.

Şirketten ya da alt kuruluşlarından herhangi bir bilginin çalınıp çalınmadığı ve korsanların asıl hedefinin ne olduğu konusu net değil.

Hunter Biden şirketin yönetim kurulunda 2014 yılından geçen yıla kadar görev yapmıştı.

Trump’ın 25 Temmuz’daki bir telefon görüşmesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den Biden’lar ve enerji şirketiyle ilgili yolsuzluk iddialarını “araştırmasını” istemesi, daha sonra Demokrat çoğunluklu Temsilciler Meclisi’nde hakkında başlatılan azil soruşturmasına dayanak oluşturmuştu. Görüşmenin içeriği istihbarat camiasından ismi açıklanmayan bir kişi tarafından ihbar edilmişti.

Temsilciler Meclisi geçen ay Başkan Trump’ı görevini kötüye kullanmak ve Kongre’nin çalışmasını engellemekle suçlayan iki azil gerekçesini onaylamıştı. Gerekçelerin yarın Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’ya gönderilmesi ve kısa süre içinde Senato’daki yargılama sürecinin başlaması bekleniyor.

Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Biden’ın makamını kullanarak oğlunu korumak için Ukraynalı yetkililere baskı yaptığını, dönemin Ukrayna baş savcısını görevden aldırmak için uğraştığını öne sürüyor ancak ne Joe Biden ne de oğlunun bir yolsuzluğa karıştığı yönünde şu ana kadar bir delil ortaya çıkmış değil.

Raporda adı geçen korsan grubun 2016 Başkanlık seçimleri öncesindeki aylarda Demokrat Parti’ye sızan Rus siber korsanlarla doğrudan bağlantılı olduğu ve aynı yöntemleri kullandığı da öne sürülüyor.

Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller da raporunda GRU’nun faaliyetlerine yer vermişti. Raporda Rusya’nın Trump’a yardım etmek için Demokrat Parti ve Hillary Clinton’ın kampanyasına siber operasyon düzenlediği sonucuna varılmıştı. Rusya ise bu bulguları reddediyor.

Area 1’in hazırladığı 8 sayfalık rapor, Burisma’ya karşı siber saldırıların, ABD’de Ukrayna, azil soruşturması ve Biden’ların iç siyasi gündemde ağırlıklı yeri kapladığı Kasım ayında başladığı da belirtiliyor.

Amerikan haber ajansı AP de haberinde, operasyonun zamanlamasının Rus ajanların Biden’lara zarar verici bir materyale ulaşmaya çalışıyor ya da belki de bir dezenformasyon oluşturma planları yapıyor olabileceği yorumunda bulundu.

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