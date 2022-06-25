Rusya: Ukrayna ve Moldova'nın adaylığı AB'nin iç meselesi

Dışişleri Bakanı Lavrov ise AB ve NATO'nun Rusya karşıtı ittifak oluşturmasını İkinci Dünya Savaşı öncesi duruma benzetti.Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ve Moldova'yaüyelik için resmi adaylık statüsü tanımasının AB'nin iç meselesi olduğunu bildirdi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Bunlar Avrupa'nın iç meseleleri. Tüm bu süreçlerin bizim için daha fazla sorunları beraberinde getirmemesi ve bu ülkelerin bizimle ilişkilerinde sorunlar yaratmaması çok önemli" dedi. Peskov, Moskova'nın AB ile ilişkileri konusunda ise "Daha da bozulması çok zor" ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun tavsiyesinin ardından AB liderleri dün Brüksel'de düzenlenen zirvede iki ülkeye resmi adaylık statüsü verilmesini onaylamıştı.

Lavrov'dan İkinci Dünya Savaşı benzetmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yine bugün yaptığı açıklamada benzer mesajlar verdi, NATO'dan farklı olarak AB'nin askeri bir ittifak olmadığını, bu nedenle Ukrayna ve Moldova'nın adaylığının Rusya için risk oluşturmadığını belirtti.

Lavrov, AB ve NATO'nun Rusya'ya karşı politikalarını ise İkinci Dünya Savaşına atıfta bulunarak sert bir şekilde eleştirdi. AB ve NATO'yu dönemin Mihver Devletlerine benzeten ve Rusya'ya karşı savaş istemekle suçlayan Lavrov, "Bu sancak altında Hitler Avrupa ülkelerinin geniş bir bölümünü Sovyetler Birliğine karşı savaşmak üzere bir araya topladı. Şimdi de AB ve NATO çarpışmak, daha geniş kapsamda Rusya'ya karşı savaş yürütmek için bu tür bir modern koalisyonu bir araya getiriyor. Bunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya 24 Şubat'ta komşusu Ukrayna'yı işgale girişmiş ve Batı ülkelerinin sert yaptırımlarıyla karşılaşmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "AB'deki Rusya karşıtı yapının kestirilebilir bir gelecekte dağılacağını ya da değişeceğini sanmadığını" da sözlerine ekledi.

AFP,dpa/BK,TY

