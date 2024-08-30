Rusya, Ukrayna'ya ABD yapımı F-16'yı düşürmüştü! Zelenskiy kritik ismi görevden alıp o mesajı paylaştı

Ukrayna hava kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birinin Pazartesi günü Rusya'nın füze saldırısının püskürtüldüğü sırada düşmesinden günler sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Oleşçuk'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "Tsentr (Merkez)" Hava Komutanlığı Komutanı Anatoliy Krivonojka'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini geçici olarak yerine getireceği aktarıldı.

ZELENSKIY SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı'nı değiştirmeye karar verdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm askeri pilotlarımıza, mühendislerimize, mobil atış grupları ve hava savunma birimlerindeki askerlerimize son derece minnettarım. Ukrayna için gerçekten sonuç almak için savaşan herkese (minnettarım). Aynı şeyi komuta kademesinde de yapmalıyız, daha da güçlenmeliyiz. İnsanlara, personele, tüm askerlerimize iyi bakmalıyız."

ABD'li bir yetkili İngiltere merkezli Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kazanın Rus ateşi sonucu meydana gelmiş gibi görünmediğini ve pilot hatasından mekanik arızaya kadar muhtemel nedenlerin halen araştırıldığını söyledi.

RUSYA 12 KATLI BİNAYI VURDU

Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıda, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Harkiv'e güdümlü bombalarla saldırdığını belirtti.

Sinegubov, saldırıda şehrin İndustrialnoye semtindeki 12 katlı bir apartmanın vurulduğunu, 5 aracın zarar gördüğünü, Sloboda semtinde de bir depo binası ile 3 evin hasar gördüğünü ifade etti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır