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Rusya Ukrayna'ya neden savaş açtı? Ukrayna Rusya savaşında kaç kişi öldü? Ukrayna'nın savaş gücü ne kadar?

25.02.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki bitmek bilmeyen kriz, sonunda savaşa döndü. Rusya, 24 Şubat Perşembe sabahı saldırı başlattı. Bu olaydan iki ülke için araştırmalar başladı. Vatandaşlar Rusya'nın Ukrayna'ya neden savaş açtığını ve Ukrayna'nın askeri gücünün ne kadar olduğu merak ediyor. İşte Rusya ve Ukrayna'ya dair merak edilenler!

Rusya Ukrayna'ya neden savaş açtı? Ukrayna Rusya savaşında kaç kişi öldü? Ukrayna'nın savaş gücü ne kadar?

Rusya ile Ukrayna arasındaki yıllardır süren gerilim boyut değiştirdi. Korkulan oldu ve Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Rusya Ukrayna savaşı yakından takip ediliyor. Rusya, Ukrayna'nın iç bölgerlerine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki pek çok bölge saldırıların hedefi haline gelirken dünyadan Rusya'ya yaptırım açıklamaları geldi. Bu olaylar çerçevesinde Ukrayna Rusya savaşında şu zamana kadar kaç kişinin öldüğü ve Ukrayna'nın askeri gücü en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

RUSYA UKRAYNA'YA NEDEN SAVAŞ AÇTI?

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim Sovyetler Birliği'ne kadar dayanıyor. Kiev ile Moskova, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra uzun bir süre Sovyet mirasının paylaşılması konusunda bir anlaşma sağlayamadı. 2004 yılında Ukrayna’da Rus yanlısı siyasetine yönelik karşı gösteriler baş göstermeye başladı. Viktor Yanukoviç’in iktidardan düşmesi Rus ayrılıkçılarını harekete geçirdi. Turuncu Devrim adı altında yapılan protestolar, 2 ülke ilişkilerinde dönüm noktası oldu. Avrupa Birliği’nin açık destek verdiği gösterilerin ardından Batı yanlısı aday Viktor Yuşçenko devlet başkanı seçildi.

Rusya Ukrayna'ya neden savaş açtı? Ukrayna Rusya savaşında kaç kişi öldü? Ukrayna'nın savaş gücü ne kadar?

Benzer sokak olayları 2013 yılında Rus yanlısı Viktor Yanukoviç iktidarı döneminde de gerçekleşti. Gösteriler Yanukoviç'in, Ukrayna-AB Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı reddetmesiyle başladı ve Ukraynalı siyasetçi bu yüzden ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna’nın yüzünü tekrar batıya dönmesi, Rusya ve Batı arasında "Soğuk Savaş" yıllarını anımsatan bazı gerginliklerin de başlangıcı oldu. Viktor Yanukoviç’in iktidardan düşmesinin ardından Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde Rus yanlıları harekete geçti ve güç kazandı. Kırım’da Rus yanlısı silahlı gruplar, kamu binalarını işgal etti, parlamentoyu ele geçirdi. Rus yanlısı grupların baskısı binlerce Kırım Tatarı ve Ukraynalının evlerini terk etmelerine kadar gitti. Kırım’da yapılan şaibeli referandum sonrası Moskova yönetimi başladı. 2014 yılında 2 ülkeyi karşı karşıya getiren süreçte en önemli adımı Rusya attı ve Kırım’ı ilhak etti. Kırım’ın gayrımeşru ilhakının hemen ardından Rus yanlılarının çoğunlukta olduğu Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde şiddetli çatışmalar başladı ve Rus yanlısı ayrılıkçılar bölgede 2 ayrı yönetim oluşturdu.

Bu süreç içinde barışa yönelik en önemli adımları, Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında Normandiya Formatı adı verilen görüşmeler çerçevesinde başlatıldı. Liderler dönem dönem sorunu görüşmek için bir araya gelse de kesin bir anlaşmaya yapılamadı. 8 yıllık dönemde gerilim kimi zaman stabil kaldı, kimisi zaman düştü kimi zaman ise yükseldi. En son olarak Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına ilişkin önemli adımlar Rusya'yı Batı bloğu ülkeleri ile karşı karşıya getirdi. Karadeniz'de Rus jetleri, Amerikan uçaklarına zaman zaman önleme yaptı, Rus savaş gemileri de tatbikat için Karadeniz'de bulunan bir İngiliz gemisine uyarı ateşinde bulundu. Bölgede gerilim geçen yıl tekrar zirveye çıktı. Donbas'ta 4 Ukrayna askerinin ayrılıkçılar tarafından öldürülmesi ve Rusya’nın sınırındaki askeri hareketlilik ortamı iyice kızıştırdı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Rusya ile Ukrayna savaşı 24 Şubat Perşembe günü sabahı erken saatlerinde başladı. Ukrayna polisi, günün başından beri Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 Rus uçağının ve 4 tankın imha edildiğini duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı, 40 Ukraynalı askerin öldüğünü, onlarca askerin yaralandığını bildirdi. Reuters haber ajansının verdiği bilgilere göre de Odessa'da füze saldırısında en az 18 kişi öldü. Brovary Belediye Başkanı da Brovary şehrinde en az 6 kişi öldürüldüğünü açıkladı. Rusya ise hava ve zırhlı araçlarının zarar gördüğü iddialarını yalanladı.

UKRAYNA'NIN ASKERİ GÜCÜ NE KADARDIR?

Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var. Ukrayna’ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopteri var. Ancak Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur ki bu herkesin dikkatini çekiyor. O da nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

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Rusya Ukrayna
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