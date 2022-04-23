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Rusya Ukrayna’da İngiliz SAS Komandolarını Soruşturuyor

23.04.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, bir grup İngiliz SAS özel harekat subayının Ukrayna'de bulunduğu haberlerinin ardından inceleme başlattı. Haber, Rusya’nın resmi haber ajansında yer almıştı

Rusya Ukrayna’da İngiliz SAS Komandolarını Soruşturuyor

Rusya, bir grup İngiliz SAS özel harekat subayının Ukrayna'de bulunduğu haberlerinin ardından inceleme başlattı. Rusya'nın üst düzey resmi soruşturma komisyonu bugün yaptığı açıklamada, SAS’ın sabotaj uzmanlarının, Ukrayna’nın batısına konuşlandırıldığını iddia eden bir haberi incelediğini bildirdi.

Açıklamada, SAS güçlerinin "Ukrayna topraklarında Ukrayna özel servislerine sabotaj konusunda yardımcı olmak için gönderildikleri" haberinin takipçisi olunacağı kaydedildi.

Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti, bugün Rus bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna’da İngiliz askeri özel güçleri olan SAS üyelerinin bulunduğunu yazmıştı. Habere göre İngiltere, Ukrayna’nın Lviv bölgesine yaklaşık 20 SAS üyesinin gönderdi.

İngiltere ordusuna bağlı olan SAS (Özel Hava Kuvvetleri) özel operasyonlar, gözetleme ve terörle mücadele için eğitilmiş elit bir askeri güç olarak görev yapıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın soruşturması hakkında Reuters'in bilgi talebine yanıt vermedi.

İngiltere, bu yılın başlarında Ukrayna’daki yerel güçlere tanksavar silahları kullanma eğitimi vermek için ülkeye askeri eğitmenler gönderdiğini söylemişti. Ancak İngiliz hükümeti Rusya'nın işgalinden bir hafta önce 17 Şubat'ta, büyükelçisinin korumaları dışındaki tüm birliklerini Ukrayna’dan geri çektiğini açıklamıştı.

NATO ülkesi olan İngiltere’den olası güçlerin Ukrayna’daki varlığına ilişkin Rusya’nın soruşturması ciddi bir gelişme. Ülkedeki herhangi bir SAS varlığına karşı Rusya’nın hangi adımları atmayı planladığı ise bilinmiyor. Rusya geçmişte Batı'ya Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" önüne geçmemesi yönünde uyarılarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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