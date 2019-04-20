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Rusya, Ukrayna’da olacak seçimi yorumladı: “Ümitli değiliz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da yapılacak olan seçimle ilgili ümitli olmadıklarını ifade etti.Kremlin Sözcüsü Dmirtiy Peskov tarafından yapılan açıklamada, “Tabiki iyi olması yönünde ümitli olmak istiyoruz.

Rusya Federasyonu Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da yapılacak olan seçimle ilgili ümitli olmadıklarını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmirtiy Peskov tarafından yapılan açıklamada, “Tabiki iyi olması yönünde ümitli olmak istiyoruz. Seçim sonunda Ukrayna Devlet Başkanı olacak kişinin Donbas Bölgesi’ndeki sorunun çözümü için askeri güç kullanmaktan ziyade farklı bir çözüm arayacağına inanmak istiyoruz ama hiç ümidimiz yok” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimleri, hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamamasından dolayı 21 Nisan’da yapılacak olan ikinci tura kalmıştı.

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