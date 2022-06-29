Rusya Ukrayna'da Saldırılarını Arttırdı

NATO ülkeleri İspanya'nın başkenti Madrid'de Moskova'ya karşı atılacak bir dizi adımı tartışmak için buluşmuşken, Rus güçleri Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv bölgesinde hedefleri vurmaya ve ülke genelindeki cephelerde saldırılarını yoğunlaştırmaya bugün de devam ediyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, NATO liderlerine ülkesine Rusya karşısında kendisini savunabilmesi için daha fazla silah ve maddi yardım yapmaları çağrısında bulundu ve Moskova'nın hırsının Ukrayna ile sınırlı olmayacağı uyarısı yaptı.

Biden'dan Polonya'da kalıcı birlik sözü

Zirvede Başkan Joe Biden, ABD'nin Avrupa'da kara, hava ve denizde daha fazla asker konuşlandıracağını bildirdi ve bunlar arasında Rusya'dan gelecek tehditlere karşı Polonya'da kurulacak kalıcı bir karargahın da olacağını ekledi.

Bu ABD'nin NATO'nun doğu kanadındaki ilk kalıcı birliği olacak.

Biden'ın planları arasında İspanya'ya ek savaş gemisi, İngiltere'ye savaş uçağı filosu, Romanya'ya kara birlikleri, Almanya ve İtalya'ya hava savunma birlikleri ve Baltık ülkelerine bir dizi kaynak göndermek yer alıyor.

Mikolayiv'de füze saldırısı

Mikolayiv Belediye Başkanı Rus füze saldırısının bir yerleşim binasında en az üç kişinin ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Mikolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkeviç, kente sekiz Rus füzesinin isabet ettiğini ve bunların biri apartman olmak üzere birçok hedefi vurduğunu kaydetti. Fotoğraflar dört katlı bir binadan dumanların yükseldiğini ve üst katın tamamen yok olduğunu gösteriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ise birliklerinin bölgedeki yabancı paralı askerlerin eğitim merkezi olan bir binayı ve mühimmat deposunu vurduğunu öne sürdü. Reuters haber ajansı bu bilgileri bağımsız olarak doğrulayamadı.

Karadeniz'in hemen dışında bir nehir limanı ve gemi inşa merkezi olan Mikolayiv, Rusya'nın Batı'yı Ukrayna'nın ana liman kenti Odesa'ya doğru uzaklaştırma çabalarına karşı bir kale konumunda.

Vali Vitali Kim, Rus bombardımanının arttığını ve çoğunlukla sivil binaların vurulduğunu söyledi.

Vali, Mikolayiv'de durumun üç hafta öncekinden daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Mikolayiv saldırıları, bir Rus füzesinin Kremençuk'taki alışveriş merkezini vurmasından sadece iki gün sonra düzenlendi. Kurtarma ekipleri bugün de alışveriş merkezinin enkazında hala düzinelerce kayıp aradı. Saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Papa Francis de, Kremençuk'ta alışveriş merkezini hedef alan saldırıyı kınadı ve ''barbarca'' olarak değerlendirdi.

Moskova ise alışveriş merkezini hedef aldığını kabul etmemiş ve yakındaki silah deposunu vurduğunu bildirmişti.

Krıvıy Rih’te köyler haritadan silindi

Doğuda Luhansk hükümeti, Rus güçlerinin kuşatmaya çalıştığı Lisiçansk kenti etrafında her yerde çatışmalar yaşandığını kaydetti.

Ukrayna'nın merkezindeki Krıvıy Rih’in Valisi Oleksander Vilkul ise Rus topçu atışının bu bölgede de son günlerde yoğunlaştığını açıkladı.

Vali Vilkul, birçok köyün haritadan silindiğini bildirdi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e bağlı güçler beşinci ayına giren Ukrayna savaşında yavaş ancak sürekli şekilde ilerliyor.

''Rusya ağır kayıplar veriyor''

Ancak Batılı uzmanlar, Ruslar'ın ağır kayıplar verdiğini ve kaynaklarını hızla tükettiğini öne sürüyor. Öte yandan Batı’dan Ukrayna'ya gönderilmesi beklenen uzun menzilli füze sistemlerinin dahil olduğu silahlar Rusya için daha hızlı kazanım sağlama ihtiyacını doğuruyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın cepheye sevkiyat yapmasını önlemek için saldırılarını sürdüreceği ve daha fazla can kaybı yaşanmasının mümkün olduğu bildirildi.

Rusya sivilleri hedef aldığını reddetse de, Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 4 bin 700 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti. Ukrayna sivil ölümlerin bu rakamın da çok üzerinde olduğu görüşünde.

Rusya'nın sanayi bölgesi Donbas'taki önemli savaş alanlarından Luhansk eyaletinde de çatışmalar yoğunlaştı.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, çatışmaların her yere yayıldığını söyledi ve ''düşman savunma hattımızı kırmaya çalışıyor'' dedi.

Lisiçansk için mücadele sürüyor

Luhansk bölgesindeki Lisiçansk kenti için verilen savaş bölgedeki Severodonetsk kentinin Rusya'nın eline geçmesinin ardından başladı.

Siverskyi Donets Nehri’nin karşı kıyısındaki kentin düşmesi Rusya'nın Donbas'taki kontrolunu genişletmesine neden olacak. Ukrayna'nın doğusundaki bu bölgede kontrolu arttırmak savaşın başında Kiev'den çekilmesinden bu yana Rusya'nın öncelikli hedefi.

Rus devlet haber ajansı TASS, Herson bölgesindeki Moskova desteğiyle oluşturulan askeri-sivil yönetimin Rusya'ya katılım için referandum hazırlıklarına başladığını bildirdi.

Karadeniz'deki liman kenti Herson, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın kuzeybatısında bulunuyor.

