Rusya Ukrayna'da strateji mi değiştiriyor?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinde Batılı uzmanlar, Rus ordusunun, Ukrayna'nın ve başkenti Kiev'in kontrolunu süratle ele geçireceğini tahmin ediyorlardı.

Rus ordusunun, üç ay sonra ülkede ciddi yıkıma sebep olduğu kesin.

Emekli ABD Ordusu Komutanı Ben Hodges, “Bölgeyi ele geçirdiler ve Ukrayna ekonomisine büyük zarar veriyorlar. Tahıl ihracatını da engelliyorlar”şeklinde konuşuyor.

Yine de Batılı askeri uzmanlar, Rusya’nın harekatının başarısız olduğu görüşünde.

Ben Hodges, “Her amaçlarında yetersiz kaldılar. Savunma Bakanlığı'nın yozlaşmış bir kurum olduğu ortaya çıktı. Askerleri katil. Sivil hedeflere karşı ayrım gözetmeksizin silah kullanıyorlar” diyor.

ABD'nin Avrupa'daki eski komutanı olan General Ben Hodges, Rusya'nın Ukrayna halkının korkusuz iradesini hesaba katmadığını ifade ediyor.

Ben Hodges, “Savaş hem lojistik durumun test edilmesi hem de bir irade testi. Ukrayna askerlerinin ve halkının daha üstün iradeye sahip olduğu kesin, çünkü ülkeleri için savaşıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla ailelerini savunmak için savaşıyorlar. Oysa, Rusya saldırgan bir işgalci. Rus askerleri kendi liderlerinin umurunda olmadığı için gözden çıkarılmış durumdalar" şeklinde konşuyor.

Ukrayna direnişi, Ruslar’ı başlangıçtaki yıldırım harekatı taktiğini daha yavaş, daha yıkıcı ve ölümcül bir savaş biçimine çevirmeye zorladı.

Atlantik Konseyi'nden Ian Brzezinski, "Devasa büyüklükte kuvvet yığmaya çalışıyorlar ve çok yavaş, çok etkisiz ve çok yıkıcı şekilde Ukrayna topraklarında ağır ağır ilerliyorlar. Aslında bir bakıma, Rusya’nın Grozni'de, Suriye'de, Donbas'ta ve Kırım'da yaptıklarıyla uyumlu şekilde bölgeyi güçsüzleştirmeye ve düşmana eziyet etmeye çalışıyorlar" diyor.

Ian Brzezinski, bu yeni stratejinin, Batılı müttefiklerin Rusya'ya karşı yaptırımları sürdürmek ve Ukrayna'ya maddi ve lojistik yardım sağlamak için uzun vadeli bir taahhüt gerektireceğini söylüyor: “Bu adeta uzun vadeli bir yıpratma oyunu gibi. Ukrayna'nın güvenini ve iradesini sürdürmesi ise başarının anahtarı. Bu da Ukrayna'ya Batı’nın yardımını sürdürerek ve askeri malzeme akışını hızlandırarak yapılabilir."

Emekli general Hodges, saldırının sonbahara kadar süreceğini ve Ukrayna kuvvetlerinin, Rusların ele geçirdikleri yerleri geri alacağını tahmin ediyor: "Ağustos sonu, Eylül ayının ilk yarısı gibi Rus kuvvetleri çökecek. Ukrayna, Ruslara bir karşı saldırı düzenleyecek yeterli bir taarruz gücüne sahip olabilirse, Rusları en azından 23 Şubat sınırının gerisine itebilirler. Eylül'e kadar bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum."

Ancak Ukrayna'nın yeniden inşası, ülkenin hala yüzleşmesi gereken ürkütücü bir gerçek. Dünya Bankası, savaşın Ukrayna'daki binalara ve altyapıya 60 milyar dolardan fazla hasara yol açtığını ve 12 milyondan fazla insanı yerinden ettiğini söylüyor.

