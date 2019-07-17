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Rusya Ukraynalı Denizcileri Serbest Bırakmıyor

17.07.2019 13:31 | Son Güncelleme

Geçen yıl Kırım kıyılarında Rusya tarafından gözaltına alınan 24 denizciden 6’sı hakkında mahkeme tutukluluk halinin 3 ay daha devamına karar verdi

Rusya Ukraynalı Denizcileri Serbest Bırakmıyor

Geçen yıl Kırım kıyılarında Rusya tarafından gözaltına alınan 24 denizciden 6’sı hakkında mahkeme tutukluluk halinin 3 ay daha devamına karar verdi.

Diğer 18 denizci hakkında da bugün yapılacak duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Rus donanması geçen yıl 25 Kasım tarihinde Ukraynalı denizcileri Kerç boğazında gözaltına almış ve 3 deniz aracına ateş açarak araçları da alıkoymuştu.

Moskova, Ukraynalı denizci askerleri Rus deniz sularına izinsiz girmekle itham ediyor ancak Ukrayna bu iddiaları reddediyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, son olarak yaptığı açıklamada Ukraynalı denizcilerin kaderinin Ukrayna’da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarının durumuna bağlı olduğunu söyledi.

Hamburg merkezli Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Moskova’nın Ukraynalı denizcileri derhal serbest bırakması gerektiğini belirtmiş ancak Kremlin bu çağrıyı reddetmişti.

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