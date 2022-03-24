“Rusya Ukraynalılar’ı Zorla Kendi Ülkesine Götürüyor”

Ukrayna, saldırı altındaki şehirlerdeki yüzbinlerce sivilin zorla Rusya’ya götürüldüğünü iddia etti. Ukrayna, Moskova’nın ülkesine götürdüğü göçmen sivilleri daha sonra rehine olarak kullanabileceğinden endişe ediyor.

Ukrayna Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, aralarında 84 bin çocuğun da bulunduğu 412 bin Ukrayna vatandaşının bu şekilde kendi rızaları dışında Rusya topraklarına götürüldüğünü söyledi.

Kremlin’se Rusya’ya götürülen bu kişilerin Ukrayna’nın doğusunda Rusça konuşulan bölgelerde yaşayan halk olduğunu ve kendi istekleriyle Rusya’ya götürüldüklerini belirtiyor.

Rus General Mikhail Mizintsev konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Rusya’nın operasyonlarının başladığı günden bu yana Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 80 binden fazlası çocuk olmak üzere 384 bin kişinin Rusya topraklarına geçirildiğini söyledi.

Rusya, ülke topraklarına geçen bu kişilere konaklayacak yer ve yardımlar sağlandığını belirtiyor. Ancak Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, bölge halkının zorla Rusya’ya götürüldüğünü söylüyor.

Bölgeden Rusya’ya zorla götürülenler arasında yaşlıların da bulunduğu hatta 92 yaşındaki bir Ukraynalı kadının da zorla Rusya’ya götürüldüğü iddia ediliyor.

Ukraynalı yetkililer Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölgelerde halkın önce kamplara götürüldüğünü, burada ellerinden pasaportlarının alındığını daha sonra da bu kişilerin Rusya’nın uzak ve ekonomik açıdan yoksul bölgelerine gönderildiğini söylüyorlar.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Mariupol kentinde de Rus güçlerinin kontrolundaki bölgeden ilk etapta 6 bin kadar kişinin Rusya’ya götürüldüğünü ardından 15 bin kadar kişinin de kimlik ve pasaportlarının toplandığını açıkladı.

Ukrayna istihbarat birimleri Rusya’ya götürülen kişilerden bazılarının Pasifik Adası Sakhalin’e transfer edildiklerini, burada kendilerine iş verildiğini ve iki yıl süreyle buradan ayrılamayacaklarının söylendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Rusya topraklarına götürülen bu kişilerin ileride Rusya tarafından Ukrayna’ya yönelik siyası baskı amacıyla kullanılacağını tahmin ettiklerini belirtiyor.

