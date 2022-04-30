"Rusya Ukrayna’nın Doğusunda Zorlanıyor"

Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerinin bugün Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesini ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdığını; ancak hedefledikleri üç bölgeyi ele geçiremediklerini açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusların Donetsk'teki Lyman ve Luhansk'taki Syevyerodonetsk ve Popasna bölgelerini ele geçirmeye çalıştıklarını duyurdu. Açıklamada Rus kuvvetlerinin başarısız olduğu belirtilirken "Çatışma devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Başkenti ele geçirmeyi başaramayan Rusya, şimdi Ukrayna'nın doğusuna ve güneyine odaklanıyor. Moskova, işgalden önce kısmen Rus destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk Donetsk'ten oluşan Donbas bölgesinin tam kontrolunu ele geçirmeyi umuyor.

Moskova bugün yaptığı açıklamada, topçu birliklerinin bir gecede 389 Ukrayna hedefini vurduğunu söyledi. Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya'nın Bryansk bölgesinin valisi, hava savunmalarının bir Ukrayna uçağının bölgeye girmesini engellediğini ve bunun sonucunda bombardımanın bir petrol terminalinin bazı kısımlarını vurduğunu söyledi.

Ukrayna tarafında ise Ruslar’ın bölgeyi bombaladığını söyleyen Luhansk Valisi Serhiy Hayday, "Savunmamızı geçemeyecekler" dedi. Hayday, zor duruma rağmen sivillerin tahliyesinin devam edeceklerini söyledi.

Hayday, dün Luhansk'ın Rubijne ve Popasna kentlerinde Rus saldırılarında iki okul ve 20 evin yıkıldığını söyledi.

Popasna'daki askeri yönetim başkanı Mikola Hanatov, sivilleri kasabadan tahliye etmek için gönderilen iki otobüse dün Rus birliklerinin ateş açtığını ve sürücülerden herhangi bir haber alamadığını söyledi. Hanatov, otobüslerde kaç kişi olduğunu söylemedi.

Güney Dnipro ve Zaporijya bölgeleri ve bölge valisinin bir yerleşim bölgesinin dün gece bombalandığını söylediği kuzeydoğudaki Harkiv şehri dahil Donbas dışındaki yerlerden saldırı haberleri geldi.

Lavrov’dan Batı’ya müzakereleri engelleme suçlaması

Moskova bir yandan, Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarının ve Ukrayna'ya silah sevkiyatının barış müzakerelerini engellediğini söylüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, Batı yaptırımlarının kaldırılmasının barış müzakerelerinin bir parçası olduğunu söyledi. Lavrov, müzakerelerin zor geçtiğini ancak her gün video konferans yoluyla devam ettiğini kaydetti.

Lavrov, Çin'in resmi Xinhua haber ajansına, "Şu anda, Rus ve Ukraynalı heyetler, video konferans yoluyla olası bir anlaşma taslağını günlük olarak tartışıyorlar" dedi. Lavrov’un açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı.

Lavrov, "Müzakerelerin gündeminde, Naziler’den arındırma, yeni jeopolitik gerçeklerin tanınması, yaptırımların kaldırılması, Rus dilinin statüsü gibi konular da yer alıyor" dedi.

Lavrov, "Zor geçse de müzakerelerin sürdürülmesinden yanayız" dedi.

Lavrov, ABD ve diğer NATO ülkelerinin Ukrayna krizini çözmekle gerçekten ilgileniyorlarsa Kiev'e silah göndermeyi bırakmaları gerektiğini de söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus işgalinin 24 Şubat'ta başlamasından bu yana, yaptırımların arttırılması gerektiğini ve müzakerelerin bir parçası olamayacağı konusunda ısrar ediyor. Zelenski dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin Rusya'nın "insanları öldürme amaçlı planları" nedeniyle sona erme riskinin yüksek olduğunu söylemişti.

Ukrayna, Rus birliklerini başkent Kiev yakınlarındaki daha önce işgal ettikleri bölgelerde zulüm yapmakla suçluyor. Moskova iddiaları reddediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki başarısızlıklardan tükenmiş birlikleri birleştirmeye ve yeniden sahaya sürmeye zorlandığını söyledi.

Reuters, çatışma bölgelerinden gelen haberi bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yle bugün yaptığı telefon görüşmesinde Fransa'nın Ukrayna'ya askeri ve insani desteğini güçlendireceğini söyledi.

Tahıl hırsızlığı iddiaları

Öte yandan Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı Taras Visotski, Rus güçlerini işgal ettikleri bölgelerde yüz binlerce ton tahılı çalmakla suçladı. Vitoski, 1,5 milyon ton tahılın daha çalınmasından korktuğunu söyledi.

Ukraynalı yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülke topraklarından tahıl hırsızlığının, ilkbahar ekimindeki aksamaların ve Ukrayna limanlarının kapatılmasının küresel gıda güvenliğine tehdidi arttırdığını söyledi. Kremlin ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Uluslararası Tahıl Konseyi verilerine göre, Ukrayna 2020/2021 sezonunda yurtdışına 44,7 milyon ton satışla dünyanın dördüncü en büyük tahıl ihracatçısı oldu. Ülkenin işgalinden bu yana ihracat hacmi keskin bir şekilde düştü.

Zelenski ise dün akşam yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin bir dizi petrol deposuna zarar vermesine rağmen Ukrayna'da yakıt kıtlığının yakında sona ereceğini söyledi.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukraynalı operatörlerin Avrupalı tedarikçilerle sözleşme imzaladığını söyledi.

