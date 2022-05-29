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Rusya Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını artırıyor

29.05.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus güçleri, Donbas'taki Severodonetsk kentine saldırılarını artırdı. Kentteki binaların yüzde 90'ının zarar gördüğü açıklanırken, Ukrayna Batı'dan uzun menzilli silah talebini yineledi.

Rusya Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını artırıyor

Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta bulunan stratejik açıdan önemli olan Lyman kentini ele geçirdiklerini iddia etmesinin ardından Severodonetsk kentine saldırılarını artırdı.

Rusya’nın Ukrayna saldırısında dördüncü aya gidilirken, Rus işgal kuvvetleri Luhansk bölgesini tamamen ele geçirmeye çalışıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan cumartesi günü yapılan açıklamada,Lyman kentinin kontrolünün sağlandığı iddia edildi. Ukrayna Savunma Bakanı Hanna Malyar ise Lyman’daki çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Lyman kentine 40 km. uzaklıkta bulunan Severeodonetsk kentinin Rus kuvvetlerinin yoğun saldırısı altında olduğu bildirildi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanı’nın pazar günü yaptığı açıklamada, “Rusya ağır silahlarla Severeodonetsk civarına saldırılar düzenledi. Çatışmalar devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Kentin valisi ise kentteki binaların yüzde 90'ının zarar gördüğünü ve son saldırılarda 14 yüksek binanın zarar gördüğünü ifade etti.

Rus silahlarının ayrıca Lysychansk – Bakhmut yolunu vurduğu, buranın Ukrayna güçlerini kuşatmak açısından stratejik önemde olduğu belirtildi. Lysychansk emniyet güçleri, kentte "önemli çapta yıkım” görüldüğünü belirtti.

UKRAYNA SİLAH ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Ukrayna ise Batı’dan talep ettiği uzun menzilli silah çağrısını yoğunlaştırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı danışmanlarından ve barış müzakerecilerinden Mykhailo Podolyak, Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yapımı uzun menzilli çoklu roket atıcıların gönderilmesi çağrısını yineledi. ABD yetkililerinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu sistemlere ilişkin kararın önümüzdeki günlerde verileceği söylendi. Podolyak, "70 km uzaktan saldırıya uğradığınızda ve karşılık verecek bir şeyiniz olmadığında savaşmak çok zor. Etkili silahlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de silahlara ilişkin “iyi haberleri” bu hafta beklediklerini açıkladı.

rtr / AI, BÖ

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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