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Rusya Ukrayna’nın Doğusundaki Saldırılarını Arttırdı

22.05.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna’nın doğusundaki saldırılarını arttırırken Kiev Moskova’ya toprak parçası vermeye ya da ateşkese yanaşmıyor. Ukrayna baş müzakerecisi Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Mykhailo Podolyak olası bir ateşkesin bozulmasının ardından Rusya’nın saldırılarını daha da arttıracağını söyledi

Rusya Ukrayna’nın Doğusundaki Saldırılarını Arttırdı

Rus güçleri Ukrayna’nın güneydoğusundaki hedefleri aralıksız topçu saldırılarıyla vurarak Odesa’ya ve diğer bölgelere ilerlemeye çalışıyor.

Rus savaş uçakları bölgede alçaktan uçuyor, Ukrayna mevzilerine saldırmadan önce uçaksavar savunma sistemlerini yanıltmak için işaret fişeği atıyor.

Bunun karadaki sonucu ise yıkım.

Ülkenin doğusunda yer alan Donbas’taki bu küçük kasabada neredeyse kimse kalmadı.

Bu yerler artık hayalet kasabalara benziyor.

Yalnızca askerler buralarda saklanıyor.

Bombalar düşmediği zaman her şey sakin görünüyor.

Her şey huzurlu görünüyor ancak bu sadece dış görünüş.

Ukrayna savaşı aslında bu gibi yerlerde yapılıyor.

Ihor, güney Ukrayna’daki Zaporijya’nın güneyinde Ukrayna’nın elindeki son mevzi olan Kamianske’de yaşıyor. Şimdi Ukrayna’nın elinde olsa da bu küçük kasaba bir süre Rus kontrolunda kaldı.

Bir ay önce ise Ukraynalı askerler tarafından geri alındı.

Kamianske’de yaşayan Ihor gidecek hiçbir yeri olmadığını, arkadaşları ya da ailesi olmadığını ve burada kalmayı tercih ettiğini söylüyor.

Ihor, ‘‘Sağlık durumumuz bizim her seferinde sığınaklara koşmamızı engelliyor. Buradan ayrılanların bazılarının kalp problemleri vardı. Örneğin eşimin bacaklarından sorunu var. Bize yemek getirenler dağıtımını da yapıyor. İşte şimdi burada bu caddede yalnızca iki kişi kaldık’’ diyor.

Ihor, eşi Irina ve bombardımandan korkan köpekleriyle birlikte yaşıyor.

Irina bu sığınakta neredeyse üç aydır yaşadıklarını söyledi.

Irina, ‘‘Burada nasıl mı yaşıyoruz? Bombardıman sırasında aşağıya iniyoruz. Böyle yaşıyoruz. Savaşın üçüncü ayı oldu bile, bombardımanın da üçüncü ayı. Tabii ki bombardıman olmadığı sürece dışarı çıkıyoruz. Ancak bodrum katında uyuyoruz çünkü gece ne zaman atışa başlayacakları belli olmuyor. Evden buraya koşmak hayatımızı tehdit etmek olur’’ diyor.

Askerler buradan çok uzakta olmayan siperlerde saklanıyor ve sonsuz bir bekleyiş yaşanıyor.

Makineler buğday üretmesi gereken toprakları kazıyor.

Bombardıman altında olmadıklarında askerler düşmanın olası hareketlerini izliyor.

Burada Donbas bölgesinde bahar güneşinin tadını çıkarıyor ve siperlere soğan ekiyorlar.

Bu ağır silahlı savaşta siperler askerlerin evi gibi. Burada yiyorlar, uyuyorlar ve bazen de burada ölüyorlar.

Askerler bir yoldaşlarının ya da ondan geriye kalanların burada gömüldüğünü söylüyor.

Bahar, Ukrayna’ya renkleri geri getirdi. Yeşil ve sarı her yerde.

Bombardıman çok yoğun olmadığında böyle bir yolda yürümek huzurlu bile görünebilir.

Ancak yerlerdeki çukurlar, patlamamış mayınlar ve yanmış araçlar burada bir savaşın yaşandığını hemen hatırlatmaya yetiyor.

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Rusya
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