HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya: Ukrayna'nın Türk SİHA'larını kullanması ülkenin doğusunda istikrarsızlığa yol açabilir

Rusya: Ukrayna'nın Türk SİHA'larını kullanması ülkenin doğusunda istikrarsızlığa yol açabilir

27.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava aracı (SİHA) satma kararının gerçekleşmesinden endişe duyduğunu ve Türk SİHA'larının Ukrayna'nın doğusundaki durumu istikrarsızlaştırma riski taşıdığını söyledi.

Rusya: Ukrayna'nın Türk SİHA'larını kullanması ülkenin doğusunda istikrarsızlığa yol açabilir

Rusya, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullanmasına tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu gelişmenin Ukrayna'nın doğusunda istikrarsızlığa yol açabileceğini söyledi.

Reuters haber ajansına göre Peskov, "Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var ama bu tür silahların Ukrayna ordusuna teslimatının durumu istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıdığına dair endişelerimiz maalesef gerçekleşiyor" dedi.

Peskov, "Bu da Ukrayna'nın iç sorununun çözümüne katkıda bulunmaz" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov

Ukrayna, Salı günü Türk SİHA'larını ilk kez Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait bir topçu mevziini vurmak için kullandığını açıklamıştı.

Kiev yönetimi, askeri gücünü artırmak amacıyla Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larından satın almış ve başkent Kiev yakınlarında bir fabrikada benzer SİHA'ların üretilmesi konusunda Ankara ile anlaşmıştı.

Rus haber ajansı Tass'ta yer alan habere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna korvet (hafif savaş gemisi) ve SİHA üretimi için 14 Aralık 2020'de Türkiye ile 69 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Reuters

Ukrayna Savunma Bakanı Andrei Taran, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, Baykar Savunma'nın Ukrayna'da bakım ve eğitim merkezi inşa edeceğini söylemişti.

Ukrayna, ABD ve diğer NATO ülkelerinden askeri destek alıyor.

Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımadı

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhakının ardından, Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde hükümet güçlerine karşı savaşıyor.

Ukrayna'ya göre bugüne kadar bölgedeki çatışmalarda 14 bin kişi öldü.

Türkiye, savunma ve enerji alanlarında yakın işbirliği yaptığı Rusya'nın Kırım'ı ilhakını eleştirmiş ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNEREşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattıEşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattı
Guatemala'nın kadın 'El Chapo'suGuatemala'nın kadın 'El Chapo'su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.