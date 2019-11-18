Rusya Ukrayna’ya ait üç savaş gemisini iade etti

Moskova’nın bu adımı yaklaşan Ukrayna zirvesi öncesi bir iyi niyet göstergesi olarak nitelendirildi.Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krize ilişkin düzenlenecek zirve öncesi bir "iyi niyet adımı" atarak, geçen yıl el koyduğu Ukrayna’ya ait üç savaş gemisini komşusuna iade etti.

Gemilerin teslimi Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım yakınlarındaki tarafsız sularda gerçekleşti. Teslimatın gerçekleştiği Ukraynalı yetkililerce de teyit edilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin 25 Mayıs 2019 tarihli gemilerin derhal Ukrayna’ya teslim edilmesi yönündeki kararına karşın gemileri geç teslim etmekle itham edildi.

Rusya, Kasım 2018’de Kırım Yarımadası açıklarında Karadeniz’den Azak Denizi’ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç savaş gemisinin Kerç Boğazı’ndan geçişine engel olarak gemilere el koymuş, 24 kişiden oluşan mürettabatı da gözaltına almıştı. Mürettebat, Eylül ayında gerçekleştirilen tutuklu takası çerçevesinde serbest bırakılmıştı.