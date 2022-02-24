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Rusya Ukrayna'ya askeri harekat başlattı

24.02.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlenmesi kararı aldığını açıkladı.

Rusya Ukrayna'ya askeri harekat başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın askeri tesisleri hedef aldığını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya "askeri operasyon" başlatıldığını duyurdu. Putin, Perşembe sabahı erken saatlerde televizyondan yayınlanan konuşmasında "Askeri operasyon yürütmek için kararımı verdim" dedi. Rus lider, operasyonun hedefinin "Sekiz yıldan bu yana kötü muamele ve soykırıma maruz kalan insanları korumak" olduğunu söyledi. Ukrayna ordusuna "silahları bırakma" çağrısı yapan Putin, Rusya'nın operasyonuna her türlü müdahalede de misilleme tehdidinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'yı "işgal etmeyi" değil, "askerden arındırmayı" istediğini ifade etti.

Putin'in açıklamaları öncesinde Kremlin, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin liderlerinin Ukrayna ordusunun "saldırganlığını geri püskürtmek için yardım" Rusya'dan talebinde bulunduğunu duyurmuştu. Putin, Pazartesi günü Doğu Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri tanıyan kararnameye imza atmıştı. Moskova'nın bu bölgelerle imzaladığı anlaşmalar, bu bölgelere saldırı halinde Rusya'nın destek vermesini öngörüyordu.

Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesinden sonra Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki askeri tesislerin "yüksek hassasiyetli silahlarla" hedef alındığı belirtildi. Rus Tass haber ajansının aktardığına göre, açıklamada "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin askeri altyapısı, hava savunma tesisleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetleri yüksek hassasiyetli silahlarla saf dışı bırakılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın ülkesindeki askeri alt yapıyı hedef aldığını söyledi. Zelenskiy Facebook hesabında yayınladığı video mesajında Ukrayna'da sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu. Zelenskiy, halka paniğe kapılmamaları çağrısında bulunarak, "Her şeye hazırlıklıyız, kazanacağız" dedi.

AFP, dpa/JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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