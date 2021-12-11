Rusya: “Ukrayna’ya NATO Üyeliği Vaadinden Vazgeçilsin”

Rusya NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’a gelecekte bu ülkelerin ittifaka üye olacağı yönündeki taahhüdünü geri çekmesini talep etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’dense Rusya’ya gerilimi düşürmesi çağrısı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ABD ve müttefiklerinden talep ettiği güvenlik garantilerini Cuma günü yaptığı yazılı açıklamayla ayrıntılandırdı. Buna göre Moskova, 2008 yılında yapılan Bükreş Zirvesi’nde Ukrayna ve Gürcistan’a verilen üyelik vaadinin geri çekilmesini ve ittifakın Rusya’nın güvenliğini tehdit edebilecek ülkelere silah yerleştirmeyeceğinin sözünü vermesini istedi.

Ukrayna’nın NATO üyeliğini kendisi açısından bir kırmızı çizgi olarak tanımlayan Rusya’nın bu talebiyse Washington, Kiev ve Batı başkentlerinde karşılık bulmuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO’nun Ukrayna’yı ittifaka dahil etme yolunda olduğunu ve bu durumun da Rusya’yı hedef alabilecek füze sistemlerinin yerleştirilmesine yol açacağını savundu.

Açıklamada,”Böylesi sorumsuz bir davranış güvenliğimize yönelik kabul edilemez tehditlere yol açmakta ve tüm taraflar için ciddi askeri riskleri kışkırtmaktadır. Avrupa’nın güvenliğinin temel çıkarları doğrultusunda, 2008 NATO Bükreş Zirvesi’nde Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyesi olacaklarına ilişkin kararın resmi olarak geri çekilmesi gereklidir” ifadeleri yer aldı.

NATO Genel Sekreteri: “Duruşumuz değişmedi”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ittifakın bu konudaki duruşunun değişmediğini belirtti.

Stoltenberg, “Her ulusun kendi yolunu seçme hakkı ve ne gibi güvenlik düzenlemelerinin parçası olmayı tercih edeceği temel bir ilkedir. NATO’nun Ukrayna ile ilişkisine 30 NATO üyesi karar verir. Rusya’nın büyük güçlerin başka üyelerin ne yaptığını kontrol edebildiği nüfuz alanlarına sahip olduğu bir sistemi yeniden kurmaya çalışmasını kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna liderinden referandum açıklaması

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesi ve Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ın gelecekteki statüsü konusunda referandum yapılması seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Ukrayna lideri referandumun nasıl ve ne zaman yapılabileceği konusunda ayrıntı vermedi ancak Ukrayna’nın doğusunda tıkanan barış sürecini yeniden canlandırmanın seçeneklerden biri olduğunu belirtti.

Zelenski ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna’nın doğusundaki savaşı sona erdirme konusunda kişisel bir rol üstlenmesini memnuniyetle karşıladığını, Biden’ın kendisine Rusya’nın durumu tırmandırmayacağı güvencesi verdiğini ilettiğini kaydetti.

Ukrayna lideri Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le doğrudan görüşme seçeneğini de ihtimal dahilinde değerlendirdiğini söyledi.

