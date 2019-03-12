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Rusya Ukrayna'ya nota verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

Rusya Ukrayna'ya, iki ülke arasındaki Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı feshettiği gerekçesiyle nota verdi

Rusya, iki ülke arasındaki Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı feshettiği gerekçesiyle Ukrayna'ya nota verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan itibarıyla Ukrayna tarafının inisiyatifi sonucu anlaşmanın geçersiz sayılacağı hatırlatıldı.

Ukrayna'nın farklı dönemlerde söz konusu anlaşmayı ihlal ettiği savunulan açıklamada, "Ukrayna’yı, uluslararası ve çift yönlü yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Sosyal medyadan notaya tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal ise Rusya'nın, uluslararası mahkemelerde iki ülke arasındaki ihtilafların çözülmesini engellediğini savundu.

Zerkal, "Rus diplomasisinin araçları değişmiyor. Umarım 1 Nisan tarihi, geri dönüşü olmayan bir nokta olacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna Parlamentosu, geçen sene iki ülke arasında Dostluk, İş Birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı sonlandırmıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997'de imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel anlaşmalarından birisi olarak görülürken, iki ülkeyi aynı zamanda "stratejik ortak" şeklinde tanımlıyordu.

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